Stefano De Martino incalzato dalla Venier su Belen e paternità: 'Mi dispiacerebbe avere un altro figlio perché...'

Stefano De Martino arriva dalla sua grande amica Mara a Domenica In. Incalzato dalla Venier su Belen, il conduttore 32enne svicola. Sorridente e gioioso, quando la ‘zia’ gli domanda: “Non voglio essere invadente e chiederti cose che sono solo tue e della persona che c'è dall'altra parte, ma vorrei sapere che momento è questo”. Il napoletano risponde: “Sono molto felice e sereno. Molto contento”. Poi aggiunge però: “...Sono contento di stare qui con te...”, cercando così di non alimentare i gossip sul secondo ritorno di fiamma con l’argentina. Anche su una possibile seconda paternità il giudice di Amici si sbilancia e ammette: “Avendo già un bambino così grande, avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui, a volte penso che mi dispiacerebbe avere un altro figlio. Ma non lo escludo, ho iniziato così presto!”.

Stefano ammicca, sorride, nonostante Mara provi a smuoverlo, sornione non fa l’annuncio che tutti, anche la presentatrice, vorrebbero. La Venier gli mostra uno scatto in cui c’è lui con Santi e Belen. “L'amore per i figli, chi ce li ha lo sa, è un amore imprescindibile. Quando diventi padre capisci quanto ti hanno amato i tuoi genitori e quanto poco si ricambia l'amore dei genitori. Oggi non riesco a immaginare la vita senza mio figlio”, spiega De Martino.

VIDEO

Poi sul possibile desiderio di avere un altro figlio Stefano rivela: “Quando è nato Santiago avevo 23 anni e quello slancio di incoscienza che in certi casi serve. Avendo un bambino così grande e avendo costruito un rapporto così intimo con lui, a volte, ma credo sia naturale, mi dispiacerebbe quasi. Mi dispiacerebbe per lui. Però magari sì, tanto sono partito talmente presto che ce ne ho di tempo”.

Mara Venier ci riprova e saluta la showgirl 37enne: “Ciao Belen un bacione, non la vedo da tanto… E tu? Non la vedi da tanto?”. “La vedo spessissimo", replica l'ex ballerino. Stefano si gira nuovamente a guardare la foto e la bionda sottolinea: “Perché ti giri sempre?”. “Guardavo la foto di mio figlio…”.

Niente da fare, anche se il suo grande equilibrio e la sua contentezza sembrerebbero testimoniare che nel privato va tutto bene. Pure con la Rodriguez. I due, però, stavolta si dice vogliano fare le cose con calma, senza annunci in pompa magna e tenendosi lontani dai riflettori, scoprendo pian, piano se può davvero funzionare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/3/2022.