Stefano Oradei, ballerino amatissimo di Ballando con le stelle, è in lacrime a Storie Italiane. Da Eleonora Daniele su Rai Uno ha deciso di dire per la prima volta la sua verità sulla rottura con Veera Kinnunen, ora uscita apertamente allo scoperto con la sua relazione con Daniel Pablo Osvaldo, conosciuto proprio al programma di Milly Carlucci.

Stefano Oradei finora è rimasto senza dire una parola sulla vicenda che lo ha purtroppo coinvolto suo malgrado e per la quale sta male. “E’ stato un periodo di silenzio giusto, per trovare me stesso e i tempi giusti”, sottolinea commosso alla conduttrice 43enne. E’ emozionato e vicino al pianto. Ha appena visto la clip con cui è stata introdotta la sua storia: osservando le immagini che lo ritraevano con Veera Kinnunen non ha resistito. La ferita è ancora aperta.

“Vado a Singapore per lavoro”, svela a Storie Italiane Stefano Oradei. Eleonora Daniele lo introduce quasi in chiusura di programma e annuncia ai telespettatori che l’intervista che registrerà e in cui lui racconterà la sua verità sul crack con Veera Kinnunen andrà in onda integralmente nella puntata di domani, martedì 10 settembre. L’unica cosa che è chiara è la sofferenza del ballerino, che quasi non riesce a parlare.

“Ho sofferto moltissimo per la fine della mia storia d’amore”, recita un virgolettato che compare nella clip. “L’amerò per sempre”, si legge ancora. E’ probabile che Oradei confessi che il suo cuore batte per la bionda nonostante tutto. Undici anni insieme a una persona non si cancellano facilmente: ma cosa avrà di così importante da dire?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/9/2019.