Stefano Oradei per la prima volta apre il suo cuore. A Storie Italiane parla della fine del suo rapporto, durato undici anni, con Veera Kinnunen e nega di essere stato tradito dalla bionda 33enne con Dani Osvaldo. “La nostra storia era finita prima”, sottolinea

“Sono stati 11 anni meravigliosi. Mi sto emozionando, ma voglio ricordare tutte le cose belle. La storia con lei voglio ricordarla come una delle cose più importanti della mia vita. Sono felice di quello che siamo stati”, dice con voce rotta e spesso vicina al pianto Stefano Oradei a Eleonora Daniele.

“La nostra storia si è conclusa prima, poi lei ha fatto la sua scelta - aggiunge Stefano Oradei, incalzato dalla conduttrice in tv - E’ successo che il nostro rapporto è finito. Non so quanto abbia influito l’incontro con Osvaldo. Ma noi ci siamo divisi prima che lei si mettesse con Dani. Il mio obiettivo di questo periodo non è stato capire esattamente come sono andate queste cose, ma quello di riprendermi da questo dolore”.

Il 35enne si sta riprendendo pian, piano dal dolore per l’addio. La sua sofferenza è visibile. Eleonora Daniele gli chiede chiarimenti sulla paparazzata che lo ritraeva litigare con Veera Kinnunen, per la quale il ballerino, dopo che un settimanale ha pubblicato le foto, ha voluto scusarsi in diretta televisiva a Ballando con le stelle. “Le discussioni fanno parte di tutte le coppie. E’ stato corretto il mio intervento e le mie scuse in tv. In quelle foto era finita la puntata, eravamo stanchi e ci siamo messi a discutere. Quella sera poi la situazione è finita lì. Piano piano ho capito che la situazione mi stava sfuggendo di mano e lei si stava allontanando. Io quindi ero in un momento di debolezza”, chiarisce il danzatore.

Sulla rottura poi svela: “Inizialmente per me è stata una sofferenza molto grande perché non mi aspettavo che succedesse tutto questo. Io mi aspettavo che ci saremmo messi seduti e avremmo trovato una soluzione. Poi questa soluzione non è stata trovata ed è stato un piccolo shock”.

Ora per Stefano Oradei c’è solo il lavoro e la sua famiglia, che gli è sempre stata molto vicina. “In questo momento il mio cuore è chiuso, non sono pronto per una nuova storia. Ma perché non puoi dare il tuo cuore ad altre persone se hai conosciuto un amore così importante e così forte. Devo ancora capire bene”, chiarisce. E aggiunge: “Dopo la fine della storia con Veera ho ritrovato i miei amici, i miei cari, le persone che per lavoro avevo trascurato, quello che sono lo devo a loro. Consiglio a tutti di dedicare più tempo a se stessi per ragionare e capire quali sono le cose importanti della vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/9/2019.