Stefano Sala e Dasha Dereviankina si sono sposati. Le nozze sono state celebrate lo scorso agosto sul lago di Como. Il modello e la sua compagna però hanno scelto solo ora di rivelare i fiori d’arancio a Diva e Donna.

Non avevano mai nascosto il sogno di una vita a due, dopo essersi ritrovati, ora si sono marito e moglie: si sono sposati. Cerimonia civile per la coppia che ha scelto di invitare alle proprie nozze solo le persone più care, i propri famigliari.

Hanno deciso di sposarsi nel giro di una settimana, Stefano Sala e Dasha Dereviankina hanno voluto consolidare il loro rapporto mettendo le fedi all’anulare. Come rivelato al settimanale, il bel 29enne e la sua bella nata a Kiev nel 1994, anche lei modella, sperano di organizzare i fiori d’arancio anche in chiesa con una cerimonia molto più sfarzosa e curata nei minimi dettagli.

“Abbiamo deciso di sposarci in modo riservato per evitare le malelingue social. Non volevamo rovinare un giorno così bello e intimo. Però l'anno prossimo vorremmo risposarci in chiesa, con una grande festa”, hanno sottolineato i due.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/12/2019.