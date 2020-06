Stefano Sala papà bis, Dasha ha partorito: è nato il suo primo figlio maschio, Damian

Stefano Sala è papà bis. Dasha Dereviankina, con cui è fidanzato dal 2018 e che ha sposato ad agosto 2019 sul Lago di Como, ha partorito. E’ nato il suo primo figlio maschio: Damian.

Dopo una notte di travaglio, il bebè è arrivato. Appena si sono rotte le acque Stefano e Dasha si sono precipitati in ospedale, il bel 30enne, piuttosto agitato, racconta tutto in tempo reale nelle sue IG Stories.

Non è stato facile, ma alla fine Sala e la bella modella nata a Kiev nel 1994 hanno abbracciato il loro piccolo. “E’ stata dura ma tranquilli!! Sto bene!!!! Benvenuto Piccolo DAMIAN, ti amiamo giá alla follia! Ringraziamo di cuore tutti voi per i bellissimi messaggi!! Ma in particolare dottori, ostetriche e infermieri che son stati super gentili, simpaticissimi e professionalissimi: siete i miei Eroi. Dasha the best warrior, I love you soooo much”, scrive l’ex gieffino vip condividendo con I follower I primi scatti della compagna in ospedale e del figlio.

“Benvenuto nostro piccolo, grazie a tutti dottori e ostetriche per stare con noi stanotte. Avete fatto un ottimo lavoro con noi stanotte! Grazie di cuore. 5.06.2020. Stefano thank you my love for everything”, gli fa eco la giovane mamma, piena di gioia per l’arrivo della cicogna.

Stefano Sala è entusiasta di essere papà bis: è già genitore della piccola Sofia avuta dalla sua ex Dayane Mello nel 2014.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/6/2020.