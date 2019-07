Stella McCartney non lava i suoi vestiti per non nuocere all’ambiente. La stilista 47enne al Guardian confessa il suo stile di vita eco-sostenibile per il bene del pianeta. Sposata da quasi 16 anni con l'editore Alasdhair Willis, mamma di quattro figli: due maschi, Miller e Beckett, di 14 e 11 anni, e due femmine, Bailey e Reiley, 12 e 8, Stella ammette di non essere una fan del lavaggio a secco ma non solo: “Di qualsiasi altro tipo di lavaggio in generale”.

Lava poco i vestiti, è attenta all’ambiente in cui vive, lo rispetta. Il suo credo è “non lavare nulla, a meno che non lo si debba fare per forza”. “Pur essendo una persona molto attenta all'igiene, non amo il lavaggio a secco né, per la verità, altri tipi di lavaggi - confessa Stella McCartney al Guardian - e di conseguenza non cambio il reggiseno tutti i giorni o metto le cose in lavatrice solo perché le ho indossate. Per quanto riguarda un abito su misura, la regola generale è che non deve essere lavato né toccato, ma si lascia seccare lo sporco e poi si spazzola via. Fondamentalmente, il concetto base è che se non devi lavare qualcosa per forza, non lavarla”.

Contraria a tutto quello che è di origine animale, vegana convinta, Stella McCartney non lava i vestiti se non è assolutamente necessario per rispettare l’ambiente. Poi rivela: “Le persone che mi stanno vicino tendono in genere a non indossare capi o accessori in pelle”. Sa che nel mondo della moda la sua scelta eco-sostenibile la limita molto nella scelta dei materiali e ammette: “Se anche gli altri fossero attenti alla causa eco-sostenibile, allora saremmo tutti alla pari, ma si tratta di una mia scelta e credo molto nelle ragioni che mi spingono a lavorare in questo modo. In fondo, non è che io sia qui per vivere una vita facile”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/7/2019.