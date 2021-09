Striscia la Notizia, le nuove veline arrivano direttamente da Amici: ecco chi sono

Le nuove veline di Striscia la Notizia arrivano direttamente da Amici. Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani posano insieme nello studio del tg satirico di Antonio Ricci davanti ai fotografi. Lunedì 27 settembre debutteranno sul bancone più famoso d’Italia, alla conduzione ci saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani: sarà la prima volta a Striscia pure per la conduttrice e attrice e il comico napoletano.

Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta, dopo 4 stagione, hanno detto addio a Striscia la Notizia. Arrivano un’altra mora e un’altra bionda.

Giulia, 22enne di Prato, ha partecipato ad Amici 16, per poi ballare sul palco di Colorado, adesso si prende i riflettori su Canale 5 in coppia con Talisa, 20enne milanese, pure lei concorrente alla 19esima edizione del talent, dove è arrivata fino al Serale. La scorsa stagione è tornata alla corte di Amici ma come ballerina professionista.

Emozionate, sorridono e preparano un mare si stacchetti. Sulla nuova esperienza in televisione e i consigli ricevuti dalle ‘veline uscenti’ a Tv Sorrisi e Canzoni le due hanno rivelato: “Ci hanno consigliato di goderci ogni momento di questa esperienza. Di superare ogni stanchezza, ogni difficoltà, perché un giorno riguarderemo a questi giorni e ci mancheranno tantissimo, al di là di qualunque fatica avremo fatto. Ogni secondo di Striscia la Notizia varrà come mille sorrisi”.

