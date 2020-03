Supervivientes: in emergenza Coronavirus il reality non solo continua ma è ancora più 'hot'

Supervivientes, l’Isola dei Famosi iberica, in piena emergenza Coronavirus non solo non è stata chiusa, ma diventa ogni giorno ancora più ‘hot’. Il reality continua ad andare avanti e ad appassionare gli spettatori.

“The show must go on”. In Spagna sono circa 33mila i casi di contagio da Covid-19, la lista dei morti comincia a essere tragicamente lunga: 2182, 462 più di ieri. Nonostante il momento drammatico che sta vivendo l’Europa e l’intero pianeta, Supervivientes non accenna a fermarsi. Il reality continua e i naufraghi in Honduras danno scandalo. Ivana Icardi si regala un’altra notte di fuoco con Hugo Sierra.

Già un paio di settimane fa la bionda sorella di Mauro Icardi, appena 23enne, si era data da fare con l’ex di Adara Molinero, ora fidanzata con Gianmarco Onestini, conosciuto al GF Vip spagnolo. Nonostante la differenza di età tra i due la passione è alle stelle e la notte non si pongono limiti. Tutto avviene davanti alle telecamere, senza alcuna vergogna.

Hugo, nato in Uruguay, è stato un giocatore di basket fino al 2007. Ha una figlia di 13 anni che vive a Miami e un figlio di un anno avuto da Adara. Ha 43 anni, ben venti in più di Ivana, la bionda però, non se ne cura affatto. E’ completamente attratta da lui e si lascia travolgere dall’intimità. Dà scandalo, ma pare infischiarsene. Lo share del reality si alza, mentre la pandemia nella vita reale provoca un terremoto del quale i naufraghi paiono non interessarsi affatto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2020.