Suri Cruise cammina per le strade di New York vestita in modo casual. La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes è ormai una ragazza di 14 anni e va in giro da sola per il suo quartiere, Soho. Eccola mentre cammina con in mano un pacchetto di dolci da asporto acquistato da “Mochidoki”. La giovane porta sempre con sé la mascherina e la tiene al collo mentre si trova all’aria aperta, distante dagli altri, ma copre bocca e naso non appena il distanziamento sociale diventa impossibile.

La sua città infatti è stata tra le più colpite al mondo dalla pandemia di Coronavirus, ma da qualche mese ha superato il picco proprio grazie alle regole d’oro anti-Covid19 (tenere le distanze dagli altri, indossare le mascherine al chiuso o quando non si può stare almeno a due metri di distanza, lavarsi spesso le mani).

Recentemente mamma Katie Holmes ha parlato dell'esperienza avuta con la sua unica figlia, nata dal matrimonio con Tom Cruise, durato 6 anni (dal 2006 al 2012), durante la quarantena. L’attrice 41enne, che tra l’altro ha festeggiato il compleanno di Suri durante il lockdown lo scorso 18 aprile, ha detto: “Preferisco tenerla fuori dalle mie interviste, ma quello che posso dire è che questo periodo passato in quarantena è stato una grande lezione”. “Guardi tutto ciò che hai e celebri la semplicità di preparare la cena e passare il tempo insieme”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 3/8/2020.