Per Susanna Messaggio il temo sembra davvero essersi fermato. La conduttrice è una bellezza senza età. Classe 1963, a 56 anni è in una forma strepitosa. Eccola all’evento ‘Il Tempo delle Donne’, organizzato dal Corriere della Sera a Milano, con un abitino rosso, una giacca a fantasia floreale e un paio di scarpe dal tacco basso.

Susanna, milanese doc, è stata una delle vallette di Enzo Tortora e di Mike Bongiorno. E negli ultimi anni ha preso parte a diverse trasmissione come esperta di beauty e wellness, non solo in Mediaset, dove ha passato la maggior parte della sua carriera, ma anche in Rai. Di certo quando si tratta di dare consigli anti-age la Messaggio è una vera esperta a giudicare da come mantiene tonico il suo fisico.

Susanna oltre all’aspetto fisico nella vita ha curato molto anche le sue capacità intellettive. Dopo essersi laureata in lingue ha scritto per diversi quotidiani nazionali. Ha anche due figli, Martina e Iacopo, e dal 2005 è sposata con Giorgio Olivieri, suo terzo marito.

Scritto da: la Redazione il 19/9/2019.