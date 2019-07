Susanna Petrone e Marco Cipriano, il suo fidanzato storico, sabato 29 giugno si sono sposati. Matrimonio da favola per la showgirl Mediaset di "Guida al campionato", ex di Marco Borriello, e l’amministratore delegato di Sciuker Frames, che hanno organizzato la cerimonia e il ricevimento sulla Costiera Amalfitana, nella favolosa Positano.

Matrimonio con cerimonia religiosa e ricevimento con festa scatenata all’Hotel Le Agavi per Susanna Petrone e Marco Cipriano, che hanno fortemente voluto un romantico e sognante matrimonio a Positano con tanti amici vip, tra i quali Carolina Marconi, Aida Yespica e Veronica Maya.

Susanna Petrone per le sue nozze a Positano con Marco Cipriano ha indossato un abito tutto in pizzo con un’ampia gonna aperta sul davanti e un lungo strascico impreziosito con i ricami. Scollatura generosa e decolté in primo piano per la bella 36enne.

Il vestito, dopo il sì in chiesa, si è trasformato. Via la gonna con lo strascico: è diventato un tubino a sirena sicuramente più comodo e addirittura più sensuale, perfetto per il ricevimento con gli ospiti.

Il banchetto nuziale organizzato da Susanna Petrone e Marco Cipriano ha accolto gli invitati in uno degli alberghi più esclusivi del luogo, su una terrazza con vista mozzafiato. La festa per il matrimonio si è protratta fino a notte fonda, con tanto divertimento per tutti.

La coppia, innamorata e felice più che mai, sta trascorrendo ora qualche giorno in barca nel meraviglioso mare italiano: una luna miele perfetta per i due, innamoratissimi e al settimo cielo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/7/2019.