Grave lutto per l’ex ballerina di Amici Susy Fuccillo: è morto il marito, aveva solo 41 anni

Una tragedia inaspettata. Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, 36 anni, affronta, attonita e devastata, un grave lutto: il marito è morto. Aveva solo 41 anni. Salvatore Raciti è stato colpito da un malore improvviso nella notte tra l’1 e il 2 dicembre. Stava montando con alcuni amici le decorazioni natalizie nel giardino di casa alla Plaia, zona sul mare di Catania, dove viveva con la sua famiglia. Improvvisamente si è accasciato. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Si erano sposati nel 2015, dopo sei anni di fidanzamento. Insieme avevano salutato la nascita delle tre figlie Cristina, nata nel 2018, Giordana, 2020, e Costanza, venuta al mondo nel 2024. Stando a quanto ricostruiscono i quotidiani locali, quando Salvatore ha avvertito il malore, immediatamente è stata chiamata l’ambulanza, ma, visti i tempi stretti per tentare di soccorrerlo, un amico ha preso l’iniziativa e lo ha portato al Pronto Soccorso del Garibaldi Nesuma. Ogni tentativo di salvarlo è stato vano.

Come riporta Fanpage, la procura di Catania “ha disposto il sequestro della salma e nelle prossime ore – tra giovedì e venerdì – dovrebbe conferire l'incarico per l'esame autoptico al medico legale. Il corpo si trova attualmente nell'obitorio del Policlinico di via Santa Sofia”. Ma si precisa “non sarebbero emersi elementi che possano far ipotizzare cause diverse da quelle naturali”.