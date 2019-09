Taylor Mega ed Erica Piamonte stanno insieme, o meglio, lo sono state, perché l’influencer 25enne è stata paparazzata da Nuovo TV mentre bacia un’altra donna, Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. L’ex gieffina ha visto le foto nero su bianco sul settimanale ed è una furia, sul social parla apertamente della relazione con la Mega, la ammette e si scaglia contro di lei. Volano gli stracci per le corna. E’ lite perché è stata tradita.

Hanno una storia dall’inizio dell’estate. Stavano insieme, ma Erica Piamonte non sapeva nulla delle foto del bacio con Giorgia. Taylor Mega l’ha tradita. “Allora come sto. Sto veramente di mer*a, ma da quanto sono incaz***a non mi viene neanche da piangere. E le mie domande sono: ‘Ma tu non ti fai schifo? Tu veramente non ti vergogni?”, dice Erica Piamonte nelle sue IG Stories.

Erano una coppia, Taylor però non aveva ma parlato apertamente della sua relazione con la toscana. Erica Piamonte, nell’attaccarla duramente, rivela il perché: “Io vorrei sapere, allora siamo state tutta l’estate insieme. Ok. E chiaramente non eravamo solo amiche, perché questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano. E invece queste foto le gradiscono i tuoi genitori? Ah queste sì…”.

E aggiunge ancora nel suo sfogo: “Ehm…chi caz*o è questa? Chi caz*o è? Cioè io giuro non l’ho mai sentita nominare. Me lo avesse almeno accennato. Sai com’è, mi sarei fatta almeno un’idea, perlomeno. Io non so neanche da dove esce questa e soprattutto con quale coraggio fino a ieri sera messaggi, ‘amore, mi manchi’ , cuori. Certo certo. Sai cosa devi fare secondo me, te? Te ti devi solamente sotterrare”.

La fashion blogger ha conosciuto Erica nella Casa del GF 16, dove è stata da ospite. Le due, una volta uscite dal reality, hanno approfondito la loro amicizia, che è diventata altro. Taylor Mega, però, ora bacia un’altra donna. Lei, dopo la paparazzata del giornale e lo sfogo di Erica Piamonte, si giustifica così sempre via Instagram: “Vorrei affrontare il tema del gossip di oggi nel modo giusto, senza far casini. Diciamo che è un tema molto delicato e ho provato a parlarne più volte nelle mie storie. Anche se in maniera molto leggera. Allora, in questo momento mi sto frequentando con una persona, però non avrei voluto che uscissero queste foto perché diciamo che la mia famiglia non è al corrente di questo mio lato, chiamiamolo così. In più c’è un’altra persona che non avrei voluto far soffrire e basta ragazzi, non so che altro dirvi onestamente”.

