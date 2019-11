Taylor Mega protagonista del cinepanettone: primo ruolo da attrice

Taylor Mega sarà la protagonista del prossimo cinepanettone. La bombastica influencer 26enne diventa attrice: lo annuncia nel Centro Commerciale La Fattoria a Rovigo. Al suo fianco c’è Massimo Boldi, con lei chiaramente nel film.

Dopo i reality, l’Isola dei Famosi da naufraga e il Grande Fratello 16, ma da ‘ospite’ per una settimana, dopo i gossip per i fidanzamenti con alcune belle in tv e dopo il caldissimo calendario realizzato per For Men, ecco che arriva il cinema. Taylor Mega diventa attrice e si prende il cinepanettone.

E’ appena tornata da una breve vacanza da Sharm el Sheikh. Taylor Mega si è fatta notare pure in collegamento dall’Egitto, quando al Live - Non è la D’Urso ha parlato in diretta televisiva mentre era su di giri per la vodka bevuta. E’ tornata in Italia e subito si è catapultata negli eventi che la vedono protagonista. Al centro commerciale annuncia che sarà la protagonista del prossimo cinepanettone accanto a Boldi.

“Ci divertiremo un sacco faremo una cosa pazzesca”, sottolinea la sensuale ragazza. Le riprese della pellicola inizieranno nella tarda primavera 2020 e la location scelta sarà come spesso accade una località esotica. Boldi è felice di averla accanto, intanto la ‘studia’ sul calendario che gli fa venire, come sottolinea lui stesso, la ‘tachicardia’…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2019.