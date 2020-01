Taylor Mega è una furia contro Barbara D’Urso sul social. Nelle sue IG Stories la bella 25enne si scaglia contro la conduttrice. In tv, ospite a “Live - Non è la D’Urso”, Carmelita, dopo essersi indignata per uno scatto pubblicato in passato dall’influencer sul suo profilo social in cui è immortalata mentre fa in dito medio davanti a una camionetta della Polizia, la liquida e le augura buona fortuna. La Mega è allibita per l’accaduto.

Durante il ‘Live’ Taylor Mega, in collegamento, parla di Antonella Elia, vorrebbe fosse esplusa dalla Casa del GF Vip per le sue affermazioni: la bionda le ha dato anche della ‘demente’ al reality. A controbattere c’è Gianluca Meola, ufficio stampa della 56enne, che la redarguisce: “Ma davvero stai facendo la morale? Taylor Mega ha bullizzato per 48 ore Antonella Elia dopo l’ingresso al GF Vip. Se dobbiamo parlare di violenza perché non parliamo del dito medio che Taylor ha fatto davanti la camionetta della polizia?".

VIDEO

Barbara D’Urso ascolta e rimane interdetta. Taylor replica: “Sinceramente non ricordo. Comunque volevo dire un’altra cosa: per un po’ di tempo vorrei non apparire più in televisione perché devo dedicarmi un altro progetto". La conduttrice, ascoltando le sue parole, le dà il ben servito. Di fatto le fa capire di non volerla più nei suoi programmi. “Ti auguro tanta fortuna per il tuo progetto. Ma ti dico che se fosse vero che hai fatto il dito medio alle Forze dell’Ordine, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Se fosse vero, ma io non penso che sia vero perché lo fanno solo le persone stupide e tu non lo sei. Buona Fortuna!”, le dice.

Taylor Mega rimane senza parole. Nelle Stories di Instagram dà voce a tutto il suo malcontento e si scaglia contro Barbara D’Urso e Mediaset. “E’ un mese che mi rompono il caz*o per farmi andare in tv a parlare quando io non ci volevo andare perché stavo lavorando su altri progetti. Oggi mi chiamano e mi dicono ‘Vieni per cortesia Taylor, vieni così annunci che non tornerai in tv per un po’ perché ti stai impegnando su altri progetti’, ed io dico ‘Ok, ci vado ma solo per spiegare questa cosa’. Invece mi hanno messo in mezzo ad altri talk in cui io non posso non parlare perché si parla di violenza di genere e quindi io devo per forza dire la mia!”, sottolinea arrabbiata.

Poi, rivolgendosi direttamente a Carmelita afferma: “E poi la presentatrice mi viene a dire ‘No Taylor, non ti chiamiamo per un po’ più in tv perché tu hai fatto questa azione’… No, ero io che avevo già detto che era un po’ che non ci volevo venire più in tv perché volevo prendermi un periodo di pausa perché volevo concentrarmi su altri progetti”.

“E’ un botto che lo dico, anche nelle storie! Non ci voglio andare più in tv perché mi sto impegnando in altre cose, perché comunque non vengo presa in considerazione come vorrei essere presa! Oggi mi è stata ribaltata la cosa così! Quando si era spiegato anche agli autori che non doveva andare così, che dovevano farmi spiegare perché volevo prendermi questo periodo di pausa! Io sono allibita, non ho parole!”, aggiunge Taylor.

Nell’esprimere la sua rabbia la Mega dice anche: “Non so veramente se pubblicare le conversazioni con gli autori in cui io dicevo ‘non ci voglio venire più in tv’ e loro mi dicevano ‘vieni soltanto per spiegare che non vuoi più andare in tv per un po’ di mesi perché ti stai impegnando su un altro progetto!’ Io veramente adesso mi sbatto le bal*e e parlo, perché è allucinante questa presa di posizione di Mediaset nei miei confronti”.

Taylor Mega poi in un post ribadisce tutto quel che ha già affermato: è stata lei ha specificare di volersi allontanare dalla tv, laddove fosse contraddetta, sarebbe costretta a pubblicare le conversazioni via chat con gli autori del programma. Riguardo alla foto incriminata, il dito medio era diretto ai suoi haters e non certo alle Forze dell’Ordine. La querelle si risolverà?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2020.