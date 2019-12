Taylor Mega derubata a Natale! Furto nella sua casa a Milano: 'Sono terrorizzata'

Taylor Mega è stata derubata la notte di Natale. La bella influencer 25enne ha subito un furto nella sua casa di Milano: l’appartamento è stato messo sottosopra dai malviventi e svaligiato. Racconta tutto nelle sue IG Stories e si sfoga: è arrabbiata. La cosa che la stupisce di più è che la notizia sia stata data subito dai media, ancor prima che fosse lei stessa a parlarne via social o con i giornali. “Sono terrorizzata”, ammette poi.

La brutta vicenda che l’ha colpita l’ha segnata. Taylor Mega nei suoi video spiega: “La notizia è già di dominio pubblico… non so veramente come facciano a sapere sempre tutto i giornali. Ieri mentre stavo a Udine mi partito l’allarme e chiaramente ho chiamato tutte le Forze dell’Ordine mentre i ladri erano ancora in casa”.

VIDEO

“Sono corsa ieri da Udine a Milano - prosegue ancora Taylor - sono arrivata in tre ore e ho trovato quel macello. Sono terrorizzata onestamente perché si stavano portando via degli oggetti assurdi, io non so cosa dire… oltre i gioielli chiaramente! Per fortuna però che c’era l’allarme”.

“E’ nei momenti come questo che capisci di chi ti stai circondando”, fa sapere amareggiata la Mega, che forse ha dei sospetti per quel che riguarda il furto subito a casa durante la notte di Natale.

In alcuni post la sensuale ragazza poi si scaglia contro i media e scrive: “Io non ho parole per come alcuni giornalisti non abbiano avuto un minimo riserbo nel riportare l’accaduto, descrivendo addirittura dati sensibili del luogo. Datevi una ripigliata caz*o”. E, sempre rivolgendosi ai media, sottolinea: “I ladri vanno a casa di chiunque, per me questa era la seconda volta, la prima accadde 4 anni fa quando ancora non esistevano le Storie su Instagram e alle 11 del mattino, quando ero uscita per andare in studio”.

Taylor Mega in altre IG Stories svela di stare un po’ meglio. Rassicura i fan e racconta che i ladri le hanno portato via un po’ di gioielli, ma non quelli a cui teneva di più fortunatamente.

“Mi hanno fatto un bel danno, ma abbastanza contenuto - confessa - Delle borse ne hanno portate via solo alcune, altre le hanno lasciate nella valigia che hanno mollato sul pianerottolo. Ho rinforzato le misure di sicurezza, sono due giorni che sto fissa in Questura. Poteva andare peggio, potevo essere in casa e potevano farmi del male. Invece sto bene. Sono forte e non mi faccio buttare già da niente”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/12/2019.