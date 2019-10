Taylor Mega ed Erica Piamonte: ritorno di fiamma? Le due di nuovo insieme...

Taylor Mega ed Erica Piamonte hanno fatto pace. Ritorno di fiamma? Forse. Le due di nuovo insieme si mostrano complici e affiatate. Si sono riviste al party pre compleanno della modella e influencer, che oggi, 31 ottobre, compie 26 anni.

Taylor Mega nei giorni scorsi aveva provato a riallacciare con Erica Piamonte, dopo aver avuto un confronto con lei, insieme alla ormai sua ex ragazza Giorgia Caldarulo, a Live - Non è la D’Urso. In occasione del compleanno dell’ex gieffina, il 18 ottobre scorso, per i 31 anni, le aveva fatto recapitare un mazzo di rose rosse.

Ad accompagnare i fiori c'era un biglietto con su scritto: "Volevo dirti tante cose in quell’ascensore quando ti ho rivista, ma la situazione non lo consentiva. Non so quando né dove, ma so che siamo destinate a tornare insieme, come coppia o come amiche. Il destino ci ha legato e al destino non si sfugge”.

La toscana era rimasta colpita dal suo gesto. In alcune Stories sul social aveva detto a riguardo: “Dopo il mio compleanno io e Taylor ci siamo sentite spesso perché lei ci tiene a riallacciare i rapporti, mi ha detto che ci tiene davvero. Mi ha dato tutte le sue spiegazioni e giustificazioni. Ovviamente per adesso a me questo non basta ma ci siamo sentite solo per telefono. Quindi molto presto ci vedremo di persona, penso che andrò a Milano”.

E così è stato. Le due si fanno vedere di nuovo felici insieme condividendo sempre via social la loto gioia. Il ritorno di fiamma sembra a un passo, la piena riconciliazione dopo la rabbia e gli insulti invece è già realtà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/10/2019.