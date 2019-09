Ora parla anche Giorgia Caldarulo, la fidanzata di Taylor Mega. Dopo che Erica Piamonte si è scagliata contro l’influencer sostenendo di essere stata tradita da lei proprio con la Caldarulo, ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, quest’ultima ha voluto chiarire di aver conosciuto Taylor quando era già single.

Dopo che alcuni giornali hanno pubblicato delle foto inequivocabili della Mega insieme a Giorgia, l’ex volto del programma della De Filippi ha fatto sapere tramite Instagram Stories: “Chi mi conosce sa che non sono solita fare Stories in cui spiego i miei fatti personali, perché quelli voglio tenerli per me. Sto ricevendo però moltissimi insulti da parte di persone omofobe, ma anche da parte di chi sostiene che io abbia rovinato una relazione”.

Giorgia non ci sta proprio a passare per una sfascia-coppie. “E’ su questo che volevo soffermarmi, perché mi dà fastidio essere insultata sul nulla. Io ho conosciuto Taylor quando era single, non ho mancato di rispetto a nessuno, non lo farei mai nella mia vita”, ha aggiunto.

Visto il momento delicato, la Caldarulo, con le lacrime agli occhi, ha quindi chiesto rispetto per la sua persona. “Vorrei che invece voi portaste rispetto a me, perché questi insulti e questi commenti brutti mi toccano. Credetemi la situazione a casa non è facile, quindi vi prego di portarmi rispetto, perché non ho fatto niente a nessuno”, ha concluso.

