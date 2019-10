Taylor Mega e Giorgia Caldaruro si sono già lasciate. La modella e influencer 25enne e l’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne 21enne non si seguono più su Instagram. Taylor ai fan nelle Stories a proposito dice: “Quante di voi si fidanzano e si lasciano dopo 1 mese perché capiscono di non essere compatibili? A me succede di continuo, ma poi mi rendo conto che sto troppo bene single”. Intanto a Pomeriggio 5, nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, si parla nuovamente delle due. Megghi Galo, da tempo convinta che la relazione non fosse altro che una trovata pubblicitaria, è lapidaria davanti alle telecamere: “Come si fanno a lasciare due persone che fondamentalmente non sono mai state insieme?”.

L’ex corteggiatrice di Lucas Peracchi a Uomini e Donne, amica per un lungo periodo di Giorgia Caldarulo, ribadisce che la storia d’amore è stata creata ad arte per accendere i riflettori e averli puntati addosso per un po’. Secondo Megghi Taylor Mega non avrebbe scrupoli a riguardo.

La Galo poi fa una clamorosa rivelazione su Taylor Mega e, rivolgendosi alla D’Urso, racconta: “Dopo che tu mi hai ospitata, Barbara, si sono aggiunte anche altre cose. Ho conosciuto un ragazzo omosessuale che mi ha raccontato che è stato fidanzato con Taylor e che Taylor aveva proposto anche a lui la stessa cosa questa estate. E lui tra l’altro mi ha detto che ci è stato anche molto male, ci sono foto. Comunque uscirà anche la sua intervista questa settimana”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/10/2019.