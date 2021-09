Taylor Mega, micro shorts per lo shopping a Milano: è super sexy

Taylor Mega indossa micro shorts per lo shopping a Milano. L’influencer 27enne col suo look mette in primo piano il lato B perfetto: forme da urlo, sfila in pieno centro come se fosse in passerella ed è da capogiro.

Non fa nulla per non farsi notare, anzi: essere l’'osservata speciale' le piace moltissimo. I paparazzi non possono non immortalarla, Taylor Mega dai suoi 173 centimetri di altezza li guarda sorniona e accattivante, super sexy con le curve sinuose e il fisico snello e tonico.

Ufficialmente single, con tanti flirt sussurrati in questa estate 2021 ormai agli sgoccioli, nel cuore del capoluogo meneghino, Taylor, vulcanica e meravigliosa, stende tutti con un corpo desideratissimo. Cammina sulle sneakers e si sente una dea.

La Mega passeggia, gli obiettivi le rimangono incollati addosso, l’outfit è da ‘bollino rosso’. Entra nei negozi del quadrilatero, fa acquisti e va via, con le bag tra le mani. Sorride euforica, capelli lunghissimi al vento. L’ombelico ostentato e l’abbronzatura le regalano ancora più carica esplosiva: lei lo sa e se ne bea.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/9/2021.