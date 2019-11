Ormai ha oltre 2 milioni di follower, tra cui però anche tanti hater, ovvero gli ‘odiatori del web’. Nonostante riceva quotidianamente tantissimi attacchi, Taylor Mega ha però deciso di non bloccare gli utenti che la criticano, a meno che non diventano pericolosi e molesti. “Sapete perché non blocco mai gli haters? A meno che non siano proprio molesti da lasciare mille commenti di insulti?”, ha scritto in una Story.

Poi la risposta. Preferisce che le persone che non la sopportano e che probabilmente provano un po’ di invidia verso il suo stile di vita, possano continuare a vedere quello che fa. Questo secondo lei li fa “rosicare”, una forma di “tortura” a cui non sarebbero sottoposti se non fossero più in grado di visualizzare il suo profilo. “Perché probabilmente gli farei un favore. Fargli cercare tutti i giorni, farli rosicare e farli inca**are tutte le volte che aprono il mio profilo, quella sì che è una bella tortura…”, ha quindi fatto sapere.

Recentemente la 26enne friulana è tornata single dopo la fine della brevissima relazione con Giorgia Caldarulo, sebbene qualcuno non creda che le due siano mai state davvero insieme. Si sarebbe poi riavvicinata a Erica Piamonte, conosciuta durante la scorsa edizione del ‘Grande Fratello’. Tra le due c’era più di un’amicizia, ma il loro rapporto si era bruscamente interrotto proprio per l’entrata in scena della Caldarulo. Ora che quest’ultima non c’è più, possono tornare a frequentarsi.

Dal punto di vista professionale invece Taylor ha appena messo a segno un bel colpo. E’ stata infatti scelta come protagonista del calendario che ogni anno viene allegato in questo periodo al magazine ‘For Men’. Gli scatti sono già stati presentati con una grande festa a Milano alla presenza dello stesso Urbano Cairo, l’imprenditore proprietario del gruppo editoriale che pubblica, tra l’altro, anche il mensile per il pubblico maschile.

Scritto da: la Redazione il 7/11/2019.