Taylor Mega al Pitti, ospite del brand Favelas de Rio, è sensuale in nero con il mini dress aderente e iconico. La modella e influencer si prende i riflettori a Fortezza da Basso a Firenze e si diverte a fare l’artista. Cattura l’occhio dei tanti presenti e anche sul social i fan impazziscono per lei. Tante le domande che le arrivano a cui rispondere nelle IG Stories. Taylor non si nega, la 25enne addirittura confessa: “Ho avuto esperienze con molte donne”.

Arriva al Pitti sinuosa, con le movenze da diva consumata. Taylor Mega sa sempre come non passare inosservata: gli sguardi degli altri sono sempre puntati su di lei.

Quando su Instagram gli ammiratori le chiedono se abbia mai preso una cotta per una donna, la ragazza risponde: “Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne”. E poi aggiunge: “Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo, potrei innamorarmi di una persona molto più grande di me come di un ragazzino di 18 anni”.

Stupisce sempre. La friulana non si nasconde mai e parla liberamente dei suoi gusti in amore. Alla 96esima edizione di Pitti Uomo, ospite dello stand del brand con lo street Artist Marco Michelini, Taylor Mega fa un vero e proprio show, che manda in visibilio tutti, compreso il suo 1 milione e 700 mila seguaci sul social.