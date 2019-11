Taylor Mega alla presentazione del suo calendario per For Men in rosso 

Taylor Mega si prende i riflettori in rosso. Alla presentazione del calendario 2020 per For Men la modella e influencer sceglie un abito che lascia poco all’immaginazione ‘red passion’.

La 26enne si prepara a lungo a casa, poi esce per andare all’evento dove l’aspetta una folla di fan e di fotografi. Taylor Mega arriva al Just Cavalli a Milano a bordo di una spettacolare Lamborghini: ama il lusso, non ne ha mai fatto mistero, e la supercar le piace moltissimo.

E’ la protagonista dei dodici mesi del prossimo anno per il mensile di Cairo Editore: il calendario regala scatti caldissimi e indimenticabili. Taylor è ancora una volta al centro della scena e se ne bea. Abito con spacco vertiginoso e scollatura abissale_ la ragazza è un vero schianto.

Attenta alle tematiche sociali, Taylor Mega per il calendario ha deciso di rinunciare al suo compenso e devolvendolo all'associazione Wall of Dolls, che si occupa da anni di proteggere le donne dalla violenza di genere. “Taylor ha deciso di usare il suo corpo per una causa nobile – sottolinea il direttore della rivista Andrea Biviardi - Io sono veramente fiero di aver contribuito a far sì che questa iniziativa diventasse realtà”.

E’ stata scelta per la sua indiscutibile bellezza, ma non solo: “E’ un’influencer di primissimo piano e manager di se stessa. La sua pagina Instagram vanta oltre 2 milioni di follower. La sua notorietà è cresciuta al punto tale che ha partecipato al Grande Fratello e all'Isola dei Famosi”, spiega ancora il giornalista.

I 13 scatti (copertina e 12 mesi) del calendario di For Men sono stati realizzati dal grande fotografo Dario Plozzer. Taylor Mega è molto orgogliosa. Al party in suo onore sfila sul red carpet da sola e con Urbano Cairo, poi si diverte un mondo. C’è anche Jo Squillo, molto legata al progetto Wall of Dolls, per cui ha realizzato anche un docufilm.

Poi taglia la torta e si prende gli applausi di tutti gli ospiti alla serata mondana. Taylor è felicissima.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/11/2019.