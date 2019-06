Taylor Mega sostiene di guadagnare 8mila dollari, ovvero circa 7mila euro, per ogni post sponsorizzato che pubblica su Instagram. L’influencer lo ha detto durante un’ospitata a ‘Pomeriggio Cinque’, dove è stata incalzata da Guendalina Canessa che non crede sia possibile sostenere uno stile di vita come quello di Taylor solo con i ricavi che la bionda può ottenere dai social.

“Taylor ha tanti seguaci e anche tanti like, però vi svelo un segreto: sono uomini. Gli uomini però non comprano i prodotti che pubblicizzano le donne… Quindi mi chiedo da dove li prende questa ragazzi i soldi?”, ha detto la Canessa nel salotto pomeridiano di Canale5.

A questo punto la Mega si è sentita in dovere di rivelare quelle che, a suo dire, sono le cifre che riesce a portare a casa grazie al suo lavoro di influencer. “Io vengo pagata 8mila dollari a post. Non è signorile dirlo però è così. E faccio post continui, ogni giorno. E’ un lavoro”, ha fatto sapere.

Ha quindi chiesto la parola Antonio Zequila, in collegamento esterno con il programma. “Taylor Mega ha detto che prende 8mila dollari a posto. Non è vero, dice delle bugie. Conosco molto bene quest’ambiente, sono informato e posso dire che lei percepisce molto, ma molto meno”, ha detto l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, supportato da molte altre voci in studio. Sembra che non siano in molti a credere a quanto sostenuto da Taylor…