Taylor Mega e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, fanno shopping extra lusso insieme da Chanel a Milano

L’influencer e la moglie del conduttore si divertono insieme a Milano

Con loro anche Alessandro Boero che le consiglia sulle borse da acquistare

Pomeriggio di shopping extra lusso per Taylor Mega e Sonia Bruganelli. L’influencer 25enne e la moglie di Paolo Bonolis hanno trascorso qualche ora nella boutique Chanel a Milano alla ricerca della borsa perfetta. Con loro, a consigliarle, anche il miglior amico di Sonia, Alessandro Boero. VIDEO Dalle Stories pubblicate su Instagram sembra che Taylor sia un po’ incerta su quale accessorio acquistare. Si affida così ai consigli della Bruganelli, 45 anni, che in quanto a shopping ‘luxury’ è una vera esperta (ed è spesso oggetto di critiche sui social proprio per quella che qualcuno ha definito ostentazione eccessiva delle proprie possibilità economiche). Il gruppetto, tra chiacchiere e champagne, si è divertito davvero tanto. Insieme a Lady Bonolis nella trasferta meneghina c’è anche il figlio Davide, che non sembra però molto interessato agli oggetti in vendita nella boutique e preferisce trascorrere il tempo giocando con lo smartphone.

Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.