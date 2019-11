Taylor Mega ubriaca in tv? Al “Live - Non è la D’Urso” la modella e influencer è in collegamento in diretta da Sharm El Sheikh dove si trova in vacanza. Si fa vedere frizzante come non mai. Sorride, dà risposte poco chiare intervenendo nel dibattito che riguarda i giovani ricchi con un’esistenza extra lusso. Barbara D’Urso, vedendola così, ironizza le domanda: “Ti sei fatta uno ‘spritzettino’ prima della diretta?”.

Taylor Mega si scontra con la sua nemica di sempre, Camilla Lucchi. Tutti notano il suo essere leggermente sopra le righe, come fosse ‘sconnessa’. La conduttrice ci mette il carico e ci scherza su.

“Taylor, ti sei fatta uno ‘spritzettino’ prima della diretta?”, le chiede Carmelita. “Devo dirla tutta. In Egitto sai che le donne vanno in giro con il velo totale e gli uomini vanno in giro vestiti – spiega la 26enne alla D’Urso quasi incredula - Quindi io sono un po’ in astinenza”. “Ah, ecco perché sbiascica!”, dicono in studio di Canale 5. Taylor, probabilmente inconsapevole di essere ancora in diretta, intanto fuma tranquillamente una sigaretta…

Il clima diventa goliardico, tra battutine e risatine. Taylor Mega, però, nega: non è ubriaca in tv, non ha bevuto. Così dice lei, che precisa: “E’ che sono in differita. Non ho bevuto, giuro”. Ma anche sui social il suo comportamento su di giri scatena il popolo del web che la critica fortemente. E Barbara sempre più divertita dice: “E’ una performance di Taylor Mega strepitosa stasera. Voglio stare qui fino alle 3".

