Taylor Swift ha confessato di aver avuto un disturbo alimentare che la portava a smettere di mangiare. La cantante ha rivelato che in passato le è capitato di vedere delle sue foto in cui sembrava, almeno ai suoi occhi, un po’ rotonda e che di conseguenza smetteva del tutto di mangiare. Lo stesso le capitava se qualcuno faceva commenti cattivi sulla sua forma fisica. “Non mi fa bene vedere tutti i giorni foto di me stessa… E’ successo solo qualche volta, ma è qualcosa di cui non vado fiera. Ci sono state delle occasioni in cui ho visto una mia foto dove sembravo avere uno stomaco troppo grande, oppure qualcuno aveva detto che sembravo incinta… questo mi portava a rimanere un po’ di tempo senza cibo… a smettere di mangiare”, ha raccontato.

La pop star ha fatto la rivelazione nel documentario ‘Miss Americana’, prodotto da Netflix’, che la vede protagonista. Nel film vengono mostrare anche delle foto di qualche anno fa in cui Taylor sembrava davvero magrissima, e poi alcuni scatti più recenti. “Pensavo di dover sembrare come se stessi per svenire alla fine di uno show. Ora invece ho capito che se mangi sei più forte, hai più energie, posso reggere molto meglio il palcoscenico”, ha aggiunto.

Negli anni in cui mangiava poco e niente, Taylor aveva intorno persone che le facevano domande sulla sua salute. Lei rispondeva: “Ma di cosa parlate? Certo che mangio… Faccio solo tanto esercizio”. “E’ vero, facevo esercizio, però non mangiavo”, ha infine concluso.

