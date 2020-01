Taylor Swift sta attraversando un periodo molto difficile. Sua madre Andrea ha appena scoperto di avere un tumore al cervello. Per questo motivo la pop star 30enne ha deciso di annullare molte delle date del suo tour ‘Lover’. Alla donna è stato diagnosticato il cancro proprio nel periodo in cui si stava sottoponendo alla chemioterapia per un tumore al seno. “Mentre stava facendo i trattamenti le hanno trovato un tumore al cervello. I sintomi che si hanno quando c’è un tumore del cervello sono molto diversi da quelli che lei ha sperimentato in passato con l’altro tumore. Per noi come famiglia è un periodo particolarmente duro”, ha fatto sapere Taylor al magazine ‘Variety’.

Riguardo l’annullamento di diverse date del suo tour ha poi aggiunto: “E’ questo il motivo. Voglio dire, non sappiamo quello che succederà. Non sappiamo quale trattamento sceglieremo. Quella è stata la scelta giusta, almeno per ora visto quanto sta accadendo”.

Per la star americana parlare pubblicamente di un fatto così privato è stato difficile. “Tutti vogliono bene alla propria mamma. Per me poi lei è una vera e propria guida. Prima di prendere qualsiasi decisione mi consulto sempre con lei. Parlare del suo male è stata una cosa complessa per me”, ha concluso.

