Temptation Island 2019 è sempre più vicino. In uno splendido resort in Sardegna procedono spedite le registrazione della settima edizione del programma cult di Canale 5, che sarebbe dovuto partire il prossimo 17 giugno, ora, però, non è più certa la data del via. Intanto sono state svelate le sei nuove coppie che metteranno alla prova il loro amore nel reality firmato da Maria De Filippi.

Filippo Bisciglia, sempre al timone dello show, in Temptation Island 2019 dovrà cercare di non far litigare troppo sei nuove coppie, tentate da possibili tradimenti. Hanno scelto di mettersi in gioco Nunzia e Arcangelo, che nella loro presentazione hanno chiarito di voler testare i loro sentimenti perché lei ha paura che lui sia particolarmente instabile e immaturo.

A Temptation Island 2019 ci sono anche Cristina Incorvaia e David Scarantino, reduci dal Trono Over di Uomini e Donne. E’ l’unica coppia nota al grande pubblico di questa edizione. I due sono ormai in crisi: hanno grandi dubbi sulla solidità della loro relazione.

Ilaria e Massimo partecipano perché la ragazza crede che il fidanzato non sia ancora pronto a mettere su famiglia. Sabrina e Nicola, invece, dovranno combattere per le tante insucurezze della donna, che ha qualche anno in più del compagno.

Nel reality ci sono Jessica e Andrea. I due hanno rinviato le nozze, la decisione è stata presa da lei. La nuova data non è ancora stata fissate e dopo la Sardegna, chissà se lo sarà…

Tra le coppie di Temptation Island 2019 anche Katia e Vittorio. Lui crede che ci sia disparità nell’amore che li unisce. E’ convinto che il sentimento di Katia sia inferiore al suo e ora potrà sperimentare se è davvero così.