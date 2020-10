Temptation Island: Alberto bacia la single tutta la notte, la calma di Speranza sconvolge

Temptation Island si accende. Alberto Maritato cede davanti a Nunzia. Durante il weekend da sogno con lei in barca, si lascia andare: bacia la single tutta la notte, dall’una fino alle 6,30 del mattino. Le telecamere a infrarossi svelano il comportamento del ragazzo alla fidanzata Speranza Capasso che durante il suo quinto falò guarda chi le è stato accanto negli ultimi 16 anni limonare appassionatamente con un’altra. Questo è solo il triste epilogo di quel che si era già largamente preannunciato nelle scorse puntate… La calma di lei sconvolge: non esplode mai, pure davanti a immagini sconvolgenti.

Solo alla fine arriva il pianto: Alessia Marcuzzi la consola, le va vicino e l’accarezza. Le sottolinea che deve mettersi per una volta al primo posto e volersi più bene. Speranza l’ascolta, ma non comprende. “Che schifo, non me lo merito”, dice. Però Alberto non lo vuole proprio mollare, neppure davanti a un tradimento che pare pure non essere il primo.

Che il sentimento del fidanzato sia evaporato da un pezzo, sembra evidente, ma la napoletana sembra cieca, obnubilata dal suo amore a senso unico per un uomo che mostra di non meritarla e che, però, pure al falò di confronto finale, non cerca una rottura definitiva. Ma la fine non è ancora scritta: si scoprirà come andrà solo martedì prossimo, in occasione dell'ultima puntata del reality.

Il bacio sulle labbra tra Nunzia Taglialatela e Alberto arriva prima della notte in barca, al villaggio, ma è quasi innocente. Poi, però, quando i due sono in mezzo al mare, l’intimità diventa bollente e va avanti per ore. Speranza guarda e mantiene i nervi saldi: sul social il popolo del web si chiede come faccia. I telespettatori sono allibiti dal suo comportamento succube, vittima, più che di Alberto, di se stessa.

“Che schifo, non ho parole”, commenta delusa. Poi arrivano le lacrime: “Non merito questo, mi ha fatto tanto male e non l’ho mai ricambiato in questo modo”. Le compagne la stringono a loro, la Marcuzzi le si avvicina, addolorata per lei e le sussurra: “Tu meriti di essere felice, al di là di quello che ti sta succedendo. Hai avuto davanti ai tuoi occhi una conferma che sentivi da tempo”.

Eppure al falò di confronto finale, davanti ad Alberto che le mette sotto gli occhi tutti i limiti del loro rapporto, nega.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2020.