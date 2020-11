La coppia più discussa di Temptation Island è scoppiata: Anna conferma il tradimento di Andrea

Anna Boschetti conferma il tradimento di Andrea Battistello via social. La coppia più discussa dell’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia è scoppiata. La 37enne non ha dubbi: “Ha passato la notte con due tentatrici".

Era stato l’influencer Amedeo Venza a lanciare la bomba. Dopo giorni in cui i gossip hanno iniziato a circolare vorticosi, ecco che arrivano le parole di Anna a mettere la parola fine alla spinosa vicenda. Il ristoratore romano 27enne ha tradito la 37enne, che al reality con il suo discutibile comportamento con un tentatore, per fare del male al fidanzato, pur di “costringerlo” a portarla all’altare e ad avere un figlio da lei, aveva sollevato una miriade di critiche, anche tra i concorrenti. Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, diventato molto amico di Battistelli, più volte si era scagliato contro la donna.

Anna Boschetti nelle sue storie prima si scaglia proprio contro Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore sempre via web si è fatto vedere con Andrea a Firenze. Nel video in questione, smentisce il gossip. “Non credete alle caz*ate che stanno dicendo in giro, qui c'è una persona seria”, sottolinea lo sportivo.

“Ora parlo io, dato che è sceso da Firenze l'avvocato della cause perse a difenderlo. Non ti permetterò più di nominarmi e di parlare male di me. Pensa alla tua vita e fatti i caz*i tuoi”, controbatte la Boschetti.

Poi in merito alle ‘corna’ rivela: ”Non mi inventerei mai un gossip così brutto se non fosse vero, solo per aumentare i follower. In ballo ci sono i sentimenti di due bambine che amano Andrea come se fosse il padre e stanno soffrendo per questa storia. Quello che dice Amedeo Venza è tutto vero. Andrea si è frequentato con due tentatrici. Per quello che so io è stata una notte nel suo ristorante. Sono stati chiusi fino alle 4 di mattina, quello che è successo non lo so e non lo voglio sapere. Cosa succederà? Ne usciranno delle altre? Staremo a vedere”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/11/2020.