Temptation Island al debutto manda già in crisi le coppie. La prima puntata parte col botto. I due che paiono a un passo dall’addio sono Andrea e Jessica, ma vacillano anche Katia e Vittorio, come pure Ilaria e Massimo e Nunzia e Arcangelo. Sono ben due le richieste di falò di confronto. Andrea, però, non trova la sua Jessica pronta ad ascoltarlo, Quel che accadrà tra Nunzia e Arcangelo si saprà soltanto tra sette giorni.

Il debutto di Temptation Island fa il pieno di ascolti e cattura un ottimo 22,24% di share. Le coppie in crisi e i tradimenti accendono la fantasia di chi guarda, come pure i pianti dei protagonisti a quanto pare. Jessica e Andrea avrebbero dovuto sposarsi, lei ha annullato le nozze e ha voluto andare al reality. La ragazza nel villaggio è catturata dal tentatore Alessandro e scorda completamente il fidanzato. Vorrebbe fuggire via con il nuovo arrivato. Prima al Pinnettu e poi al falò, Andrea viene subissato da video della sua bella invaghita dell’altro.

“Ha dimenticato due anni e nove mesi così, mi fa schifo vedere tutto questo. E' una bambina immatura. Ha detto non sposarmi è la cosa migliore che potessi fare, le parole hanno un peso. Sono deluso, lei sente le farfalle nello stomaco quando sta con lui. Mi fa schifo, si deve vergognare”, dice a Filippo Bisciglia. Piange, anche quando torna pure lui al villaggio. Pure Jessica inspiegabilmente al falò piange perché si sente in colpa per quel che sta accadendo. Peccato che poi, quando lui le chieda il falò di confronto anticipato, non si presenti. Andrea decide di rimanere: “Io la amo davvero, spero solo che si risvegli, che capisca, altro non posso fare. La persona che ama ce l’ha". Per ora restano in gioco.

La bionda ‘fotonica’ Katia e il fidanzato Vittorio sono tra le coppie in crisi già dal debutto di Temptation Island. Lei fa quello che la fa stare bene, fregandosene del compagno. Col tentatore Giovanni non ci va leggera. Ripete come un ossesso: “Non mi manca Vittorio”. Al falò vede un video in cui lui critica i suoi atteggiamenti e sbotta, dicendo: “Sono fatta così, lo sapevi”. Poi sorprendentemente piange, perché nel vederlo non si accende la miccia, continua a non importarle un granché di lui, ma pure loro rimangono al loro posto.

Ilaria e Massimo scricchiolano fortemente. Stavolta la colpa è del ragazzo, che con la tentatrice Federica Lepanto, vincitrice del GF 14, sta d’incanto. Ilaria vede tutto, al Pinnettu e al falò, e piange tantissimo. “Massimo non mi merita, io voglio un uomo che mi ami, che mi ascolti, che mi desideri…”, dice la 23enne tra le lacrime. I due, in passato, hanno provato a fare anche un figlio che non è mai arrivato e adesso entrambi sono felici sia andata così. Massimo si sta rivelando un egoista, lei lo critica e a lui non piace affatto. “Anche qui parli di me? - dice agli altri del gruppo - Fai il tuo percorso e poi vediamo”.

Stupiscono Arcangelo e Nunzia, insieme da ben 13 anni. Lei vorrebbe una famiglia, lui ancora no. Al villaggio fa il vero e proprio animatore e s’intrattiene un po’ con tutte le single. con Federica si fa un'escursione in mare, con Sara si chiude in bagno, dove non ci sono le telecamere. "Lui si sta facendo la sua vacanza, non mi ha mai nominato! Pecca sempre di mancanza di rispetto”, sottolinea Nunzia. Poi, tornata al villaggio, crolla in un pianto disperato. Ci sono pure altre immagini che la turbano, al punto che la ragazza chiede il falò di confronto anticipato. Come andrà a finire lo si saprà solo nel corso della seconda puntata, lunedì prossimo.