Temptation Island, ex concorrente positiva al Covid a pochi giorni dal parto: ecco chi è

Un’ex concorrente di Temptation Island 2 è positiva al Covid a pochi giorni dal parto. Alessandra De Angelis lo svela in lacrime nelle sue IG Stories. E’ alla 37esima settimana di gestazione, in attesa che nasca il suo terzo figlio, una bimba: si sente stanca e affaticata.

Il marito Emanuele D’Avanzo e i figli Beatrice ed Enea non sono stati contagiati dal Coronavirus fortunatamente. Lei sì. “Ho sintomi come dolori in tutto il corpo. Mi zentivo molto stanca ma associavo tutto alla gravidanza. Ieri facendo il tracciato mi hanno fatto il tampone e la sera ho ricevuto questa notizia. Mi sono sentita male la prima volta era la settimana scorsa, ma associavo tutto al parto vicino. Pensavo fossero contrazioni, un malessere gravidico, in realtà era Covid”, spiega in lacrime.

“I miei figli ed Emanuele sono negativi, anche la mia mamma. Ora faranno la quarantena e speriamo non escano sintomi nei giorni futuri”, chiarisce ancora. Poi abbattuta confessa: “Ho pianto tanto, non ve lo posso negare. Significa cambiare le dinamiche di un parto. Stare senza il mio ginecologo, in un altro ospedale. Il Covid ti fa sentire abbandonato. Ora devo capire se è giusto che me ne vada di casa per evitare che loro si infettino, ma una mamma non può stare senza i propri figli…”.

La 26enne vuole essere combattiva: “Troverò la forza per affrontare anche questa e sono certa che riuscirò a diventare negativa prima del parto così da poter abbracciare Adria (il nome scelta per la sua terza figlia, ndr). Speriamo non voglia uscire prima e che attenda l’8 febbraio. Ho tanti dolori di pancia, speriamo ce la faccia a resistere. State attenti e pregate per me”.

Intanto il marito si dispera e piange lui stesso, è sconfortato. "Avrei prerito prendermelo io perché ora lei è sola a casa al nono mese", svela sempre via social.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/1/2021.