Temptation Island: Federico distrutto e in lacrime implora Floriana, lei decide di...

A Temptation Island tutto può cambiare, scelte definitive possono avere risvolti inaspettati. Nella quinta puntata del reality Floriana e Federico si ritrovano al terzo falò di confronto. La 21enne siciliana durissima aveva lasciato il 34enne, colpevole di essersi avvicinato pericolosamente alla single Vincenza. Ora, vedendolo distrutto e in lacrime, ci ripensa. Il ragazzo la implora, così lo perdona. “Io sono ancora innamorata, devo scegliere con il cuore e non con la testa”, si giustifica. Sui social il popolo del web insorge: non comprende il motivo per cui abbia deciso così.

Piantato in asso da Floriana, Federico dopo sole 24 ore chiede un nuovo falò. Aspetta davanti al fuoco l’arrivo della ragazza, intanto a Filippo Bisciglia confessa: “Volevo mettermi in gioco per capire, ma ho capito che voglio solo lei e basta, per fortuna che ho fatto questo e sono venuto qui a fare quello che ho fatto, altrimenti tornavo a casa e la storia finiva in due mesi”.

Finalmente Floriana arriva, elegantissima in abito da sera. Federico la riempie di complimenti, poi le legge una lettera in cui le sottolinea i suoi sbagli. Piange senza freno, è devastato.

“Tu lo sai che non parlo tanto, sono chiuso e faccio fatica a tirar fuori i sentimenti. Oggi però ho deciso di farlo. I primi giorni mi sono comportato come tu ti aspettavi, il solito buffone al centro dell’attenzione. Poi ho capito che così facendo non avrei trovato nessuna risposta. Essermi focalizzato solo su una ragazza mi ha permesso di capire cosa mancava nel nostro rapporto. Meriti le attenzioni che non ti ho mai dato in quest’ultimo anno, un abbraccio, un bacio, cose che davo per scontato. Pensavo che l’amore per te fosse un lontano ricordo, invece è vivo. Se non ti sento mi sento vuoto. Non potrei svegliarmi la mattina senza di te al mio fianco. Sei l’unica che mi è stata vicina nei momenti più difficili, anche se non parlo riesci sempre a trovare il modo per calmarmi”, le sottolinea.

E ancora: “Tu lo sai che mi piace fare lo scemo, ma questo non significa che io non abbia valori. Sbaglio i modi con te, se c’è qualcosa che non va invece di spronarti ti ferisco. Anche quando dico di curarti non lo faccio perché mi fai schifo, ma per il tuo bene. Se ti ho richiamata è perché non ho più dubbi, oggi sono disposto a cambiare per te e venirti incontro. Meriti tanto, meriti un uomo che sappia prendersi cura di te. Oggi non vedo l’ora di sposarti”.

“Sono belle le parole che hai detto, non le metto in dubbio. Tu hai il brutto di vizio di sbagliare con le parole e sai quanto mi feriscono, ti sei rapportato con un'altra ragazza in un modo troppo… Che lo sai, non mi piace”, gli fa sapere Floriana.

La siciliana lo guarda, Federico ha il volto bagnato dalle lacrime. A sorpresa confessa: “Sono stata male, mi sono fatta un pianto, però mi sono sentita anche libera. L'amore c'è, io sono sempre innamorata, se devo ragionare con la testa non ci dovrei nemmeno tornare, se devo ragionare con il cuore, io questa persona la amo e io adesso sono qui con il mio cuore”.

Così tutto torna come prima. I due escono dal reality insieme. “Mi sono liberato di un peso", commenta lui a caldo a WittyTv nel post puntata. “Io sono felice, ma voglio che tu mi dimostri giorno per giorno che sei cambiato e che hai capito i tuoi errori - replica lei - Mi ci vorrà del tempo per riprendere fiducia dopo quello che hai fatto qua dentro”. E poi aggiunge: “Ora finalmente hai capito ciò che io provo da un anno, ovvero quando io cercavo di parlarti e tu mi sbattevi la porta in faccia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/7/2021.