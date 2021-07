Salta un'altra coppia a Temptation Island. Il reality di Canale 5 perde altri due protagonisti in anticipo sul percorso di 21 giorni. Si tratta di Floriana e Federico.

La ragazza siciliana ha deciso di abbandonare da single il programma dopo un falò di confronto immediato con il suo fidanzato. Una serata piena di colpi di scena quella della coppia siciliana. Floriana non ha accettato le attenzioni e le parole del fidanzato per la single Vincenza. Dopo una serie di video quindi ha chiesto un primo falò di confronto con Federico, ma lui ha rifiutato. Una delusione immensa che ha confermato tutti i dubbi della ragazza sulla sua relazione. Dopo aver visto altre immagini di Federico, sempre con la tentatrice, Floriana ha detto basta e ha chiesto un altro falò di confronto.

Stavolta Federico si è seduto sul tronco del relais sardo, ma i fidanzati davanti a Filippo Bisciglia non sono riusciti a trovare un punto d'incontro. Federico ha sottolineato che con Vincenza non c'è stato nulla di importante, ma Floriana ha scelto di lasciare il programma sola.

“Io sono molto sicura: io ho iniziato questo percorso e sono stata male. Ho capito che lui non mi merita, io ti ho anche chiamato e tu non sei venuto perché dovevi continuare la tua vacanza", sono state le parole glaciali di Floriana. A nulla sono valse le parole di Federico: “Io mi sono messo in gioco con quella ragazza per capire fino a che punto erano veri i miei sentimenti. Io qui ho capito che la amo da morire", ma nonostante questa dichiarazione, Floriana conferma di voler tornare a casa da sola: “L’amore che gli ho dato forse non lo troverà mai da nessun’altra”. Tutto finito, dunque? Forse, perchè al termine della puntata, Federico ha chiesto alla produzione di incontrare di nuovo la sua fidanzata Floriana. Scopriremo se torneranno insieme solo nella porssima puntata...

