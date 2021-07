Temptation Island: Jessica a letto col tentatore, poi lascia il fidanzato Alessandro

Jessica e Alessandro sono i protagonisti della quinta puntata di Temptation Island. La loro storia arriva ai titoli di coda, colpa della ragazza, che si scambia coccole e intimità a ‘luci rosse’ col tentatore Davide Basolo. Sempre più presa dal single, quando il fidanzato chiama il falò di confronto immediato, lo lascia e torna a casa senza di lui.

Jessica, ormai infatuata di Davide, lo invita a dormire nella sua stanza. I due non riescono a stare lontani, così, complice il letto a una piazza, si stringono l’una all’altro. Quando le luci si spengono, la 34enne non esita un istante a salire a cavalcioni su Basolo, che la riempie di carezze e le tocca il popo’…

VIDEO

Gli scambi di effusioni continuano per tutta la notte fino al mattino, interrotti da qualche pisolino isolato. Alessandro, chiamato al Pinnettu, guarda tutto ed esplode rabbioso, poi chiede di parlare subito con la fidanzata.

In realtà anche il 28enne milanese si è dato un gran da fare con una single da cui pare molto preso, non sopporta, però, di essere denigrato da Jessica. “Ho una dignità, posso mai stare con una così?”, esclama più volte. E ancora, rivolto agli altri fidanzati: “Io spacco tutto, devo solo chiamare il falò di confronto. Non posso vedere questo schifo qui, ma è tutto costruito, questa ha visto le mie robe ed è impazzita”.

Il faccia a faccia di Jessica e Alessandro al falò di confronto immediato è durissimo. I due se ne dicono di tutti i colori. “Bella roba che hai fatto! Non ti rendi conto forse... Ma che schifo che fai? Hai dormito insieme con lui e ti sei chiusa in bagno. Chiusa con un uomo, mio prendi in giro! Sentivo che lo baciavi. Ho buttato via 7 anni con te! Io non ho fatto lo scemo come hai fatto tu. Non ce l’hai la dignità. Ti comporti come le 15enni”, esplode lui.

"Lui non mi ha mai amato e lo conosco bene, di questa tizia con cui ha fatto il cretino non gliene frega niente”, ribatte lei, rivolgendosi a Filippo Bisciglia. Alessandro ribatte: "Io ho il coraggio di dirle le cose, quella ragazza lì la ringrazio, mi ha aperto gli occhi, io me la vado a prendere".

Alessandro è un fiume in piena e aggiunge: “Ormai è un anno e mezzo che non abbiamo vita sessuale e tu fai fatica a baciarmi, eppure con lui eri appiccicata. Poi non faccio schifo, facci palestra, sono giusto e mi sento bene. Io esco di qui a testa alta, tu no, dopo 15 giorni hai dormito con un cristiano. Mi viene da dire soltanto una cosa: Jessica ti sei scavata un fosso”.

“Non hai mai parlato di me, di noi”, sottolinea Jessica, cercando di difendersi. Poi, sempre rivolta al conduttore, dice: “Lui fa solo quello che piace a lui, se fosse stato innamorato di me avrebbe fatto qualcosa, e invece no”.

Dopo i botta e riposta al veleno, arriva la fatidica domanda finale, Bisciglia chiede ad Alessandro: “Vuoi uscire con lei?”. “Ho una dignità Filippo, posso mai stare con una così…?”, ammette amaro il ragazzo. Anche Jessica non ha intenzione di recuperare, così, scuri in volto, si separano e vanno via da soli. Prima di uscire dal reality chiedono entrambi di parlare con i tentatori che li hanno fatti capitolare. Solo stasera, martedì 27 luglio, quando nell'ultima puntata di Temptation Island ci sarà l'incontro con le coppie a un mese di distanza dalla fine dell'esperienza al villaggio in Sardegna, si scoprirà veramente com'è andata a finire.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/7/2021.