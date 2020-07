Dopo le parole di Manila Nazzaro Lorenzo Amoruso ha un crollo emotivo: ''Mi fa male in questo momento tornare single. Le ho giurato amore sulla tomba di mio padre''.

Lorenzo Amoruso è talmente deluso a Temptation Island che sta pensando di tornare single. L’ex calciatore, 49 anni, ha un crollo emotivo vedendo i video della fidanzata Manila Nazzaro, 42, anni e rivela: ''Mi fa male in questo momento tornare single. Le ho giurato amore sulla tomba di mio padre''.

Sta soffrendo molto nel villaggio sardo dove si è messo in gioco con la compagna Manila Nazzaro. Lorenzo e l’ex Miss Italia sono legati da tre anni e sognano un futuro insieme, ma dopo diversi falò la fiducia di Amoruso sta crollando. Nessun tradimento, nel loro caso sono le parole a ferire. La Nazzaro vorrebbe che lui si trasferisse a Roma dove vive lei con i suoi due figli, ma il compagno vive e lavora a Firenze e cambiare vita non è così semplice. Manila, dopo il fallimento del suo matrimonio, vuole essere indipendente ma per Lorenzo questo significa sminuire l’impegno che lui si è preso quando le ha proposto una vita insieme. Non solo, alla conduttrice televisiva, 42 anni, piacerebbe anche ufficializzare il loro rapporto, magari con un matrimonio. Nel falò dei fidanzati, l'ex calciatore quindi si è detto ancora una volta amareggiato dalla compagna: "Non si deve permettere di dire stupidaggini su di me - ha spiegato - Non ancora divorziata ufficialmente, quindi non possiamo fare nessun passo. Io la amo a prescindere, se lei si commuove parlando di me non mi fa nessun effetto, non voglio essere crudele, ma io le ho offerto tutto quello che potevo".

Poi, lo sfogo con una delle tentatrici: "Non può farmi passare per un fannullone - dice parlando delle frasi di lei sul suo lavoro - mi fa male in questo momento tornare single. Le ho giurato amore sulla tomba di mio padre".

