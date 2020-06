Tanta voglia di Temptation Island! La produzione anticipa la messa in onda: ecco la nuova data d'inizio

C’è tanta voglia di Temptation Island, al punto che la produzione fa i salti mortali e anticipa la messa in onda. C’è una nuova data d’inizio per il reality che mette a dura prova l’amore.

I concorrenti sono partiti solo quattro giorni fa con tutto lo staff del programma e Filippo Bisciglia, il conduttore dello show. Ufficializzate già due coppie: quelle formate da Antonella Elia e Pietro delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Al momento gli altri rimangono ancora segreti. Quest’anno in Sardegna ci saranno famosi e ‘nip’. Il reality doveva partire il 7 luglio in prima serata su Canale 5 secondo i listini di Publitalia: ora arriva una nuova data d’inizio.

Secondo Blogo, Temptation Island, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ora dovrebbe prendere il via giovedì 2 luglio, ma non sarebbe da escludere che si anticipi addirittura a martedì 30 giugno.

Filippo Bisciglia è euforico sulla settima edizione di Temptation Island. A Fanpage sul mix tra vip e vip dice: “E' stata una scelta della produzione e la trovo azzeccata. Questa sarà un’edizione di Temptation Island speciale, quindi per la prima volta le coppie vip si mescoleranno con quelle comuni. Per me non cambierà nulla, ma per il pubblico sarà più interessante”.

Il programma per andare in onda ha rispettato tutte le norme anti Covid. “Prima di arrivare qui tutti noi, dalle coppie, ai single, alla produzione, a me, abbiamo fatto i test sierologici due volte. Le coppie e i single sono stati in isolamento per poi essere trasferiti in totale sicurezza. Siamo chiusi in una bolla di vetro, super protetti. Non c’è posto più sicuro in Italia che Temptation Island”, spiega il presentatore.

I contatti fisici saranno consentiti, nessun distanziamento sociale: “Sì, ci saranno. Siamo in sicurezza perché siamo blindati: dai villaggi, ai quali protagonisti e addetti ai lavori hanno avuto accesso solo dopo essersi sottoposti ai controlli del caso, non si potrà uscire”. Niente mascherine: “Sarebbe ridicolo”. Sei puntate di forti emozioni, aspettando che vengano svelati gli altri concorrenti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/6/2020.