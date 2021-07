Parte Temptation Island: Tommaso e Valentina, 21 e 40 anni, già 'star': nella prima puntata gelosia, pianti e...

Parte Temptation Island che in prima serata su Canale 5 conquista 3 milioni 100mila spettatori per il 20.96% di share. Le sei coppie che partecipano al reality che mette a dura prova l’amore già mostrano tante fragilità, ma a prendersi la scena sono Tommaso e Valentina, 21 e 40 anni, già star. La gelosia patologica del ragazzo, che convive con la fidanzata insieme alla mamma a Roma, fa discutere. Pianti e recriminazioni e, in chiusura di puntata, una bomba solo accennata, che rischia di esplodere già lunedì 5 luglio, quando andrà in onda la seconda…

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono fidanzati da un anno e sette mesi. E’ stata lei a scrivere al programma proprio per il problema legato alla gelosia, ossessiva e morbosa di lui. “Io non posso fare nulla”, ha spiegato Valentina nel video di presentazione. E' originaria di Roma e ha alle spalle un matrimonio durato due anni e finito con la separazione nel 2016. Tommaso lavora come cameraman per un canale YouTube. "Tu sei solo mia, devi guardare solo me”, le dice lui, che la descrive “una bambola, come la volevo io” e si raccomanda non guardi alcuno dei tentatori.

Il ragazzo viene subito messo alle strette, appena entrato al villaggio, chiamato in pinnettu, vede un video della fidanzata in cui lei si prova dei due pezzi: lui le aveva raccomandato di non far vedere le sue forme e al massimo indossare l’intero. “Ah il bikini si mette?”, commenta quasi disperato. Poco dopo piange con una tentatrice a cui racconta di non stare bene. “Non può essere che lei si dimentichi di quanto sono geloso. Ho paura di perderla - ammette tra le lacrime - Sono proprio geloso del suo corpo, una donna così appariscente la guardano tutti e mi fa paura, ogni volta che mi chiamano nel pinnettu mi esplode il cuore”. La notte trascorre con Tommaso insonne per l’agitazione.

In un secondo pinnettu le cose vanno di male in peggio. Tommaso osserva Valentina che scherza e ride con i tentatori. Indossa un aderentissimo tubino per il party serale. La vede mentre lei ammicca a Salvatore, un ragazzo muscolosissimo. “Io non so se riesco a resistere tutti e 21 giorni”, confessa agli altri.

Al falò serale ci sono video per Tommaso. Valentina gioca con i tentatori in spiaggia. Improvvisamente si mette a cavalcioni sulla schiena di un ragazzo. Tommaso ha un vero e proprio attacco di panico. “Mi vuole fa rosica’ - commenta. - Non mi sta rispettando, ha un seno grossissimo e glielo avrà appoggiato sulla schiena».

Nel finale arriva il colpo di scena inaspettato. Filippo Bisciglia va al villaggio delle donne da Valentina e la chiama nel pinnettu per visionare un video urgente: sembra che Tommaso, per ripicca, l'abbia combinata grossa…

Intanto sui social tutti si scatenano. Tommaso diventa lo zimbello del web. “Io uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo 1 secondo…al primo videoclip con la chiappa de fora non mi immagino nemmeno”, commenta Elettra Lamborghini. Tutti lo prendono in giro. Lui pensa che quello con Valentina sia ‘l’Amore’, frutto, parole sue di “una congiunzione astrale”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/7/2021.