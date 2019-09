Temptation Island Vip, svelata la data ufficiale di inizio. Alessia Marcuzzi pronta al via

Temptation Island Vip 2019 è ai nastri di partenza: è stata svelata la data ufficiale di inizio del reality show, che, a sorpresa, prenderà il via il prossimo 9 settembre. Alessia Marcuzzi è pronta.

Le riprese sono iniziate solo lo scorso 24 agosto, si pensava che Temptation Island Vip arrivasse in tv, su Canale 5, solo a settembre inoltrato, invece la data ufficiale di inizio lascia di stucco. “E’ ufficiale, ci vediamo lunedì 9 settembre con la prima puntata di Temptation Island Vip”, rivela la produzione del reality sul proprio account su Instagram.

Il cast è composto da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano Er Faina e Sharon Macri, Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Al timone per la prima volta Alessia Marcuzzi, che a Tv Sorrisi e Canzoni presenta il programma e confessa: “Quando Maria mi ha chiamato, io già esultavo ancor prima che mi chiedesse di farlo, perché sono una spettatrice di 'Temptation'. Ma stavo zitta, frenavo la lingua: mica potevo dirle di sì prima che mi facesse la proposta, no? Quando poi questa proposta è arrivata e Maria mi ha lasciato un paio di giorni per pensarci, dentro di me avevo già deciso”.

“Io le coppie che si mettono in gioco a 'Temptation' le ammiro perché fanno una cosa coraggiosa. Arrivano per motivi diversi, per capire se la relazione reggerà o se scricchiola per cause da mettere a fuoco”, aggiunge la Pinella. “Onore a questo show, dove in gioco ci sono solo coppie non sposate e senza figli. Lo trovo onesto, perché non inquina determinati valori - continua la conduttrice 46enne - Alla fine, se i fidanzati a 'Temptation' si lasciano, l’obiettivo è che restino in buoni rapporti. Tutto dipende da una scelta consensuale, quando matura la consapevolezza che l’amore è finito”.

Alessia parla anche della sua bella famiglia allargata, dove tra lei e le moglie dei suoi ex, Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, c’è complicità: “Sono fortunata perché tra noi c’è sintonia e l’amore per i figli viene prima di tutto. Devo dire che molto dipende anche dall’intelligenza di Gaia (Lucariello, ndr) e Wilma (Faissol, ndr), le nuove mogli di Simone e Francesco, di cui sono amica. La complicità fra donne fa la differenza. Così come l’indipendenza economica, che è un fattore decisivo”.

La Marcuzzi , se fosse messa alla prova, con qualcuno cadrebbe in tentazione: “Con l’attore hollywoodiano Bradley Cooper o con Chris Martin, il cantante dei Coldplay. Ma mio marito Paolo (Calabresi Marconi, ndr) lo sa già e mi direbbe: “Fai bene!”. Del resto lui si farebbe tentare dalla top model Alessandra Ambrosio o dalla bellissima Angelina Jolie”. I suoi figli, Tommaso e Mia, 7 anni, difficilmente la vedono in tv, ma il primogenito 18enne è molto curioso di vederla all’opera con Temptation Island Vip, che guarda su Internet, dato che vive a Londra. “Anche per questo non vedo l’ora di iniziare”, sottolinea.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/9/2019.