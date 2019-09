Temptation Island Vip: una coppia lascia subito? Le anticipazioni della prima puntata del 9 settembre

Temptation Island Vip sta per prendere il via con Alessia Marcuzzi al comando. A poche ore dalla prima puntata in onda oggi, lunedì 9 settembre, tante le anticipazioni succose che riguardano il programma. La più esplosiva riguarderebbe una coppia che avrebbe lasciato subito il reality. Sarebbe stata sostituita da altri due ‘quasi’ famosi: Gabriele Pippo, produttore discografico e figlio di Pippo Franco, e la fidanzata Silvia Tirado.

Le sei coppie che si sono messe alla prova nella seconda edizione di Temptation Island Vip sono quelle formate da Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, il cantautore Pago e l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu, l’attore di Gomorra Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi e la professoressa de “L’Eredità” Chiara Esposito, l’odiatore del web Damiano, detto Er Faina e la compagna Sharon Macri, la speaker radiofonica ed opinionista Anna Pettinelli e il marito Stefano Macchi, più giovane di lei di 18 anni.

I due indiziati di aver immediatamente mollato sono Pago e Serena Enardu, anche se al momento non esistono conferme, ma solo indizi social che confermerebbero l’indiscrezione.

I tentatori e le tentatrici starebbero mettendo a dura prova le coppie in gioco a Temptation Island Vip. Le ragazze scelte per lo scomodo ruolo sono: Fede Spano, Gaia Mastrototaro, Valentina Galli, Alice Bertelli, Silvia Tramonte, Marina Vetrova, Ana Paula Manzanal, Cecilia Zagarrigo, Zoe Mallucci, Antonietta Fragasso, Daniela Troisi, Federica Francia e Marta Krevsun. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, all’Is Morus Relais in Sardegna ci sono: Valerio Maggiolini, Antonio Moriconi, Mattia Bertucco, Jack Queralt, Giancarlo Picariello, David Nenci, Ricky Costantino, Alessandro Graziani, Gianmaria Gerolin, Michele Loprieno, Ale Catania, Fabrizio Baldassarre, Samy Youssef e Riccardo Colucci.

Si annunciano 21 giorni di fuoco e grandi colpi di scena. Già nella prima puntata del reality ci sarebbero altre coppie a un passo dal falò di confronto. Le anticipazioni mostrano Anna Pettinelli furiosa dopo aver visto il filmato del suo compagno in intimità con un’altra. Altri rumors riguardano Ciro Petrone, pure lui molto irritato con la fidanzata, addirittura scappato dal villaggio. Er Faina si sarebbe già imbufalito per l’atteggiamento assunto dalla sua ragazza all’interno del resort. Al momento le anticipazioni scatenano tanta curiosità. Per soddisfarla non resta che aspettare la messa in onda della prima puntata stasera, in prime time su Canale 5.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/9/2019.