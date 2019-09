Ciro Petrone è stato eliminato da Temptation Island Vip. L’attore non ha retto la lontananza dalla sua fidanzata Federica. La prima puntata del reality diventa un cult della tv grazie alla sua fuga epica in spiaggia, facendo slalom tra i cameramen pur di raggiungere il villaggio della sua bella per poterla vedere e riabbracciare. Gli uomini della produzione tentano in tutti i modi di bloccarlo, ma sono travolti da Ciro, che li atterra, come se fossero degli inutili birilli. Sono almeno tre gli operatori che cadono, mentre in sottofondo si sente il brano spagnolo “Como Yo Te Amo”, che rende tutto ancora più trash.

Ciro Petrone senza Federica Caputo non ce la fa. Lo dice ad Alessia Marcuzzi. Alla conduttrice, convocata nel villaggio degli uomini dal 31enne, il napoletano racconta il suo grande disagio e chiede un falò anticipato con la ragazza. Purtroppo per lui, Federica non si presenta, Alessia prova a farlo ragionare e gli sottolinea quanto sia importante per loro due proseguire il percorso a Temptation Island Vip, rispettando la decisione presa dalla sua dolce metà. Tutto sembra rientrato, ma non è così.

VIDEO

Dopo una notte trascorsa quasi insonne, Ciro Petrone viene colto da un raptus improvviso. In spiaggia si dà alla fuga, inizia a correre davanti agli occhi dei suoi compagni increduli. Sale su uno scoglio, quello che divide il villaggio degli uomini da quello delle donne, grida il nome della sua amata. Viola le regole, infrange il regolamento firmato. Quando Federica gli risponde, nonostante i cameramen tentino di fermarlo fallendo miseramente, corre da lei e la stringe a sé.

Federica Caputo è spiazzata. Rimane quasi fredda davanti al suo gesto romantico. “Questa non è la dimostrazione che dicevi di volermi dare", gli dice mentre le lacrime le rigano il volto. Ciro Petrone era andato con lei a Temptation Island Vip per riacquistare la sua fiducia, dopo essere stato scoperto mentre inviava messaggini ad altre donne. “Ora sarà tutto come prima", continua la fidanzata. “Lo so, lo so, ti darà tutte le dimostrazioni che vuoi fuori di qui. Io non ce la faccio”, si giustifica l’attore.

Mentre la coppia si confronta, arriva Alessia Marcuzzi e lo rimprovera: “Hai trasgredito le regole. Hai oltrepassato il limite del villaggio, dovrete vedervela fuori e risolvere fuori le motivazioni per cui eravate venuti. Con il tuo gesto, per te romantico, non hai rispettato la sua decisione, ora però sei fuori, siete eliminati“. Ciro le dice che ha ragione, ma è contento così. Eliminato e felice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/9/2019.