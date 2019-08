Teresa Cilia ormai è un fiume in piena. L'ex tronista non si placa e continua ad attaccare Raffaella Mennoia. Stavolta lancia una vera e propria bomba: parla dei tronisti che partecipano alla trasmissione pur essendo fidanzati e dichiara che l'autrice di "Uomini e Donne" ne è a conoscenza.

"Quando una cosa la vuol fare uscire fuori la fa uscire fuori, quando non vuole che esca fuori non la fa uscire fuori. Quindi cosa fa? Sa che quella persona è fidanzata, è sposata e ha figli e non lo ha detto, fa finta di non dirlo e poi lo dice al momento giusto per arrivare al punto che il Web si scatena contro di lei", questo le parole di Teresa. Un'accusa pesante nei confronti della Mennoia. Ma lo sfogo della Cilia non finisce qui: "Stai attenta, ci sono persone deboli - aggiunge - Poi parliamo di bullismo. Già questo fa capire che persona sei. Se già sai che quella persona è fidanzata, sposata o che già parte col presupposto di prendere il giro tutto il popolo italiano, evitiamo no? Basta evitare, non usare e poi smer***e perché questa è una cosa alquanto brutta. Fortunatamente non con tutti perché non con tutti riesce a farlo".

"La cosa più divertente di questa storia - prosegue Teresa Cilia, riferendosi sempre a Raffaella Mennoia - è che a lei non la possono vedere nemmeno lì dentro. A me dicevano che era invidiosa del fatto che io ero lì, questa cosa non le andava bene. Aveva paura che qualcuno le portava via il posto? Mi sorge un dubbio. L’invidia è una brutta cosa, infatti io alzo le mani".

Teresa ha tirato in ballo anche un'altra indiscrezione riguardante l'autrice di "Uomini e Donne" che in passato è stata fidanzata con Jack Vanore, ex tronista e opinionista del programma: "Lei all’epoca si fidanzò e non passarono due o tre mesi, ma diciamo che tra un’esterna e l’altra c’era di mezzo lei di nascosto. Perché ovviamente queste cose le fa di nascosto, che nessuno le sa". La Cilia non ha fatto espressamente il nome di Vanore ma il dubbio che si riferisca a lui sorge. Intanto la Mennoia per ora non risponde. Ma nei giorni scorsi aveva lasciato intendere, come anche la redazione di "U&D", di voler passare alle vie legali.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/8/2019.