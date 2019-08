Teresa Langella, 27 anni, ha rivelato di aver sofferto di attacchi d'ansia. L'ex tronista di "Uomini e Donne", legata ad Andrea Dal Corso, è stata talmente male da aver pensato di morire.

"Ho sofferto di ansia e ogni tanto torna. In passato, quasi due volte al mese, correvo all’ospedale urlando ai miei genitori che non ce l’avrei fatta", ha raccontato Teresa su Instagram. La cantante poi ha aggiunto: "Assurdo, era terribile. Il cuore a mille, respiravo a malapena ed era come se il sangue nelle vene scorresse a una velocità tale da avere solo pochi secondi di vita. Poi un giorno un dottore mi disse: 'Vuoi davvero continuare così, rischiando che ti venga davvero un malore?'. Ricordo ancora le mie parole, sempre le stesse: 'Ma non sono io, è la mia testa'. Ecco. La risposta era tutta lì".

La Langella ora sta bene, ha finalmente superato quel brutto periodo della sua vita. Grazie a "Uomini e Donne" ha anche trovato l'amore: la relazione con l'ex corteggiatore Andre Dal Corso, in barba agli scettici, prosegue a gonfie vele.











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 28/8/2019.