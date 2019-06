Carmen Pierri, del team di Gigi D’Alessio, vince The Voice of Italy. E’ la 16enne a trionfare durante la finale, che, nonostante una lunga lista di ospiti e la diretta, non decolla: gli ascolti rimangono fermi al 10,8% di share.

Sul palco per contendersi il titolo Diablo, Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri, rispettivamente per i team di Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio, sfoderano tutte le loro qualità. "Siamo riusciti a fare un programma fatto di leggerezza - ha detto Simona Ventura, conduttrice del talent show, prima della finale - ma anche di grande musica".

La gara di The Voice si svolge attraverso tre manche, una dedicata i duetti, la seconda ai brani cover e la terza agli inediti dei concorrenti. Ospiti della serata chiamati ad allietare il tutto sono Arisa, Holly Johnson, Lizzo, Lost Frequencies, Planet Funk e Shaggy. Alla fine è Carmen Pierri che vince e si aggiudica il titolo, ma, essendo minorenne, non può andare in diretta tv, visto che si è andati ben oltre la mezzanotte. Così il premio lo ritira il suo coach, Gigi D’Alessio.

Nata a Salerno, ma residente a Montoro , in provincia di Avellino, Carmen Pierri, irpina doc, con la sua voce bella e perfetta conquista tutti: prima il coach Gigi D'Alessio, poi il pubblico che la premia col 56% dei voti. Vince The Voice e il contratto con una casa discografica, la Universal Music. Si regala anche la possibilità di esibirsi ai Music Awards a Verona. Brenda Carolina, allo scontro finale contro di lei, è solo seconda, terza Miriam Ayaba e quarto Diablo, il primo eliminato della lunga serata andata in onda su Rai Due.