Il calciatore del Milan Theo Hernandez aspetta un figlio dall'ex di Corona Zoe Cristofoli: foto con pancione

Il calciatore del Milan Theo Hernandez aspetta un figlio, desideratissimo, dall’ex di Fabrizio Corona, vicina in passato pure ad Andrea Cerioli, Zoe Cristofoli. Dopo giorni e giorni di gossip sulla gravidanza, è arrivato l’annuncio della coppia via social. L’esterno rossonero 24enne e la web influencer 25enne saranno genitori. I due pubblicano foto in coppia in cui la bionda tatuata mostra il pancione.

La modella veronese, proprietaria di uno studio di tattoo, e il giocatore francese, classe ’97, arrivato al Milan l’estate 2019, uno dei gioielli della squadra prima in classifica nel campionato di serie A, negli scatti condivisi sono tenerissimi.

“Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia. Ti abbiamo desiderato tanto e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto amore”, scrivono entrambi. “Non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama vita”, svelano ancora. La firma della dedica al bambino che arriverà, per molti un maschietto, è scontata e dolcissima: “Mamma e papà”.

Theo e Zoe, insieme da agosto dello scorso anno, seppure tra alti e bassi, vivono istanti di vera beatitudine: si tratta del loro primo figlio. “Siamo felici, è una cosa che volevamo tantissimo e siamo stati molto fortunati”, fa sapere la Cristofoli in alcune sue storie su Instagram. E ancora: “Siamo contentissimi ed emozionantissimi. Abbiamo aspettato a dare la bella notizia perché chi è genitore o sta per diventarlo sa bene che i primi mesi sono fondamentali e delicati. Passato questo lasso di tempo, siamo qui a comunicarlo, nel modo più semplice possibile, senza tanti gossip”. “Qualsiasi informazione sulla gravidanza la saprete da me, tutto il resto è noia”, conclude.

