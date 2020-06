Tina Cipollari doveva perdere 20 kg, ecco come sta 9 mesi dopo l'inizio della dieta: foto

Francesco Monte, un anno d'amore con Isabella

Francesco Monte stavolta sembra fare davvero sul serio. L’ex tronista, storico ex di Cecilia Rodriguez, ha festeggiato da pochissimo il primo anniversario di fidanzamento con Isabella De Candia. I due si sono conosciuti a metà giugno del 2019, pochi giorni dopo che lui aveva lasciato Giulia Salemi. Il 32enne ha voluto condividere sul suo profilo Instagram alcune foto in cui appare abbracciato alla sua dolce metà, tarantina come lui (anche per questo, aveva spiegato qualche tempo fa, si sono trovati bene insieme fin da subito). “Noi 14/06, ti amo amore mio. Un anno di noi”, ha scritto vicino agli scatti.

