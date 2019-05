Tina Cipollari non ha peli sulla lingua, questa è cosa nota. Durante l’ultima intervista rilasciata al settimanale ‘Sono’ ha però forse esagerato. Commentando il rapporto che si è instaurato nella casa del Grande Fratello tra l’ex marito Kikò Nalli e Ambra Lombardo, ora fuori dalla Casa dopo essere stata eliminata, ha usato parole abbastanza pesanti nei confronti della professoressa. L’opinionista 53enne ha infatti detto di pensare che tra Ambra e Kikò, 49 anni, che sembrano stare riflettendo sulla possibilità di intraprendere un rapporto sentimentale, non potrebbe mai funzionare e ha aggiunto che il padre dei suoi figli difficilmente riuscirà a trovare un’altra donna come lei.

“L’ho visto molto dispiaciuto quando lei è uscita ma nella Casa del Grande Fratello è tutto amplificato. Non ho provato gelosia, ma mi ha fatto un effetto un po’ strano vederlo alle prese con un’altra storia d’amore. Comunque, non per minimizzare Ambra, ma lei con Kikò non reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che ama molto la leggerezza. Fisicamente è molto bella ma non sarà mai come Tina Cipollari”, ha detto Tina alla rivista.

“Non troverà mai una come me, nemmeno se mi clonassero. Il mio carattere è unico. Conosco Kikò da quasi 18 anni e anche lui è molto particolare: va preso con le pinze, con lui non puoi importi e fare la maestrina”, ha poi aggiunto.

La Cipollari ha poi rivelato che uno dei suoi figli le ha chiesto di tornare con il papà. “Dentro di me pensavo che avrei voluto rispondere di sì, ma proprio non ci riuscivo. Kikò e io eravamo entrambi stanchi. A mio Francesco ho risposto che gli spiegherò tutto quando sarà più grande”, ha continuato.

Le parole di Tina su Ambra, 33 anni, hanno fatto il giro del web in poche ore e così il volto di ‘Uomini e Donne’ deve aver capito di aver forse esagerato e ha fatto una parziale marcia indietro attraverso un post social. “Vorrei solo precisare che, essendo una donna spontanea, quando mi viene posta una domanda, da chiunque, rispondo sempre con spontaneità. Non ho oggi e non avrò sicuramente domani nulla in contrario al fatto che il mio ex marito, a cui auguro tutta la felicità, il bene di questo mondo, e lunga permanenza nella casa del Grande Fratello, possa rifarsi una vita con Ambra o con chiunque altra sia, se permettete, non sono io a dover scegliere per lui”, ha scritto la Cipollari nel pomeriggio di sabato.

“L’unico vero appunto che mi sento in dovere di fare è che mi sembra davvero troppo presto considerare la loro accennata conoscenza una fantastica storia d’amore, anche perché, per me, l’amore è tutta un’altra cosa, non si studia sui banchi di scuola, ma si vive piuttosto giorno dopo giorno sulla propria pelle”, ha poi concluso.