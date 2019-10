Tina Cipollari contro Er Faina: lite violenta a 'Uomini e Donne', interviene Maria De Filippi

Tina Cipollari a Uomini e Donne è una furia. L’opinionista del dating show di Canale 5 è la protagonista di una violenta lite con Er Faina. La 53enne, dopo uno scontro verbale accesissimo, li alza dalla sua poltrona in studio e si scaglia contro l’influencer. Vuole picchiarlo, deve intervenire Maria De Filippi per fermarla.

Tina Cipollari accusa il concorrente di Temptation Island Vip, all’anagrafe Damiano Coccia, di aver gravemente insultato suoi figlio. La bionda già in passato ha dedicato alcuni video offensivi all’influencer, non risparmiandosi nel denigrarlo. Er Faina, però, nega: sottolinea di non aver mai detto parole gravi al ragazzo (tesi avvalorata anche qualche ora dopo sui social, dove pubblica lo scambio di chat tra lui e il figlio della Cipollari).

A Uomini e Donne Tina Cipollari attacca Er Faina, in studio con la fidanzata Sharon. Sottolinea di non sopportarlo, afferma di avere un conto in sospeso con lui. Il blogger qualche tempo fa l’ha infatti presa in giro in alcuni video per il suo peso. Proprio in questa occasione il figlio di Tina gli ha scritto in privato chiedendo di rimuovere i filmati in questione. Damiano, però, gli ha risposto che non lo avrebbe fatto.

La discussione degenera. La lite diventa violenta: Tina si alza e va verso Er Faina, gli urla contro a pochi centimetri dal volto. Solo l'intervento di Maria De Filippi e Gianni Sperti evitano il peggio.

“Pagliaccio, che ha fatto tanto il leone da tastiera a criticare… comunque quel video che hai fatto su di me e hai insultato anche mio figlio che era minorenne dicendogli che era un figlio di una pu**ana io te la faccio pagare”, grida Tina. Poi, rivolgendosi a Maria afferma: “Lo sai perché mi ha insultato? Perché all’epoca è stato qui a fare il tronista il suo amico Gianmarco Valenza e io ce l’avevo con lui. Lui che è amico suo se l’è presa con me”.

“Sono 30 anni che fai sto lavoro, a Gemma la massacri”, replica Er Faina. E spiega: “Io me la prendo con lei perché in quel caso criticai i modi che aveva avuto. Posso anche aver sbagliato il modo”. “Al figlio non ho mai detto quello che ha detto lei. Nel video non parlo mai del figlio. Io chiederò scusa a Tina quando lei chiederà scusa a me”, precisa ancora. Ma fa comunque ammenda: “Mi preme chiedere scusa a te per lui”. Nonostante questo, Tina, infervorata e arrabbiata, alla fine esce dallo studio.

