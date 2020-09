Tina Cipollari ancora una volta è durissima con Gemma Galgani e le muove un’accusa piuttosto grave. La storica opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha affermato che la rivale userebbe i segreti che le persone con cui esce le rivelano per ricattarle poi pubblicamente. “Gemma è una donna antipatica, arrogante. Una donna che rinfaccia agli uomini che frequenta le confessioni che le sono state fatte in privato. Usa i loro segreti, le loro debolezze, per ricattarli e li spiattella in pubblico quando la storia non va, quindi non sono affatto sicura che con questo modo di fare possa trovare l’amore”, ha detto parlando con ‘Uomini e Donne Magazine’.

“Credo che un chirurgo plastico possa sistemare un viso segnato dal tempo, possa ridare tono a labbra, seno, lavorare su un ventre sporgente ma purtroppo non può cambiare il carattere di una persona”, ha poi aggiunto riferendosi al recente intervento al viso della Galgani. E proprio sul lifting fatto dalla 70enne a Roma quest’estate ha avuto altro da ridere. “Non definirei quello di Gemma un semplice cambio di look: non ha un nuovo taglio di capelli, si è proprio rifatta la faccia”, ha proseguito.

“Ed è questo il punto. Gemma ha sempre giudicato tutte le donne che si sono migliorate grazie alla chirurgia plastica. Sostenendo, tra l’altro a gran voce, di essere legata al suo aspetto così com’era, al suo viso, alle rughe date dall’età, che le ricordavano gioie e dolori del passato. Ha sempre detto di essere orgogliosa del suo volto segnato dal tempo. Io non critico la sua scelta ma l’incoerenza di questa decisione”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 23/9/2020.